Yüksekova'da iki gün arayla iki mevsim yaşandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 gün arayla yaşanan 2 mevsim şaşırttı.

Yüksekova bir önceki gün hava sıcaklığı ile bahar havasını yaşarken, bugün yağan kar ilçeyi etkisinin altına alarak kış mevsimini yaşattı. Bu sene tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de mevsimler farklı giderken, ilçeye Mart ayının son gününde bastıran kar yağışı ve soğuk hava vatandaşları şaşırttı. Yüksekova'da dün vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkartırken, bugünde yağan kar yağışı ile beraber soğuk hava etkisini artırdı. Soğuk hava ile birlikte çatılarda olunan buz sarkıtları yarım metreyi buldu.

Yüksekova'da her gün farklı mevsim yaşanıyor diyen Vedat Çoğaç isimli vatandaş, "Yüksekova aslında coğrafi olarak güzel bir yer. Aslında güzel bir memlekette yaşıyoruz. Her gün farklı bir mevsimi yaşıyoruz. Güneşli hava, kar, soğuk ve buz hepsi bir arada. Biz dün baharı yaşarken, bugünde kışı yaşıyoruz" dedi.

Ali Yiğit isimli vatandaş, "Bilindiği gibi 21 Mart baharın gelişi oluyor. Biz her gün farklı mevsim yaşıyoruz. Dün sıcak hava etkisini gösterirken, bugünde soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösterdi. Bugün vatandaşlar tekrar soba ve kaloriferlerini yakmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Ferhat Dere isimli vatandaş, "Biz dün daha bahar havasını yaşarken, bugünde dondurucu soğuklar yani kışı yaşıyoruz. Şimdi soğuk havaların etkisiyle çatılarda buz sarkıtları oluşmuş durumda. Aslında çok şaşırtıcı. Bakalım bundan sonra neler olacak" şeklinde konuştu.