Yüksekova'da Hayalindeki Evin Maketini Yaptı

Yüksekova'da Hayalindeki Evin Maketini Yaptı
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Yusuf Duru, maddi zorluklar nedeniyle tamamlayamadığı evinin maketini bahçesinde atık malzemelerle inşa etti. Üst katına yerleştirdiği yunus balığı figürüyle dikkat çeken maket, çevresindeki insanların ilgisini çekiyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Yusuf Duru, hayalini kurduğu evi tamamlayamayınca bahçesinde gemi ve yunus figürlü ev maketi inşa etti.

Yusuf Duru'nun atık malzemeler kullanarak yaptığı ve üst kısmına yunus balığı şekli yerleştirdiği üç katlı gemi figürlü maket ev görenlerin ilgisini çekiyor. İki yıl önce hayalini kurduğu evi yapmak için çalışmalara başlayan ancak maddi sıkıntılar nedeniyle bir katını tamamlayabilen Duru, bu durumun ardından hayalindeki evin bitmiş halinin maketini yaptı. Tamamlayamadığı hayalindeki evi gerçeğe dönüştürmek yerine çevreden topladığı çeşitli atık malzemeleri değerlendirerek bahçesinde üç katlı olarak tasarlanan maket ev yapan Duru, üst kata ise bir yunus balığı figürü yerleştirdi.

15 sene önce bulunduğu mahalleye taşındığını ve çok zorlu dönemlerde geçtiğini ifade eden Duru, "Buraya ev yapmaya başladım, herkes merak ediyordu. Temelini atarken gemi şeklinde yaptım ve bir katını yaptım. Hayalimde 4 katlı bina, altı gemi ve üstü yunus balığı olacak şekildeydi. İmkansızlıktan dolayı yapamadım. Sadece bir katını yaptım. Bunun üzerine çevrede topladığım atık malzemelerden bahçemde hayalimdeki evi makete dönüştürerek yaptım. Herkes evin halini merak ediyordu ben de onlara evin halini makete dönüşerek gösterdim. İnsanlar bu değişik maket için buraya gelerek bazen fotoğraf da çekiyor" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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