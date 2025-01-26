Üye Girişi
Haberler
Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı

Yangın faciası soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı
Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare'de katıldı

Yetki tartışmasına Bolu İl Özel İdaresi de katıldı
Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak

O ülkenin son hamlesi Trump'ı çok kızdırdı! ABD'den yaptırım kararı
Lübnanlı kadın tankların önüne geçip İsrail askerlerine meydan okudu

Lübnanlı kadın İsrail askerlerine böyle meydan okudu

Yüksekova'da Gökyüzünde 6 Gezegen Yan Yana Görüldü

Yüksekova'da Gökyüzünde 6 Gezegen Yan Yana Görüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde 6 gezegen, bulutsuz gökyüzünde yan yana sıralanarak çıplak gözle izlendi. Vatandaşlar bu doğa olayını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde yan yana sıralanan 6 gezegen çıplak gözle izlendi.

Tüm dünyada olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de gökyüzünde 6 gezegenin yan yana sıralanması çıplak gözle izlendi. Vatandaşlar, kaç gündür merakla beklenen doğa olayını cep telefonlarıyla görüntüledi. Akşam saat 20.00 sıralarında gökyüzünün bulutsuz olmasından dolayı Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars aynı hat üzerinde net olarak izlenebildi.

Yüksekova'da "Gezgin Öğretmen" olarak tanınan doğa gözlemcisi Ümit Bartın, "Herkesin merak ettiğin gezegenler gökyüzünde görülmeye başladı. Biz de o anlara tanık olduk ve kayıt altına aldık. 6 gezegen şu an sıralı şekilde görülüyor. Hava da açık, çıplak gözle de görülüyor. Biz de tarihi günlere şahitlik ediyoruz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İfadeye çağırılan ünlü oyunculara tek bir soru yöneltilmiş
img

Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti
img

18 günde tüm hesaplar değişti! Son seçim anketinde büyük sürpriz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korku dolu anlar! Sivas'ta hastanede patlama: Kimyasal gaz sızdı

Kimyasal gaz sızdı! Sivas'ta hastanede patlama
İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı

Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı
Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti: Ölmediğime pişmanım

Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti
18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı

18 günde tüm hesaplar değişti! Son seçim anketinde büyük sürpriz
Solskjaer, yeni transferi kadro dışı bıraktı

Yeni transferi kadro dışı bıraktı!
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan ortalığı karıştıracak 'Yapı' ve Galatasaray sözleri

"Yapı" ve Galatasaray için ortalığı karıştıracak sözler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.