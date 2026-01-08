Haberler

Yüksekova İlçe Merkezinde Kurt Sürüsü Görüntülendi

Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir vatandaş, ana yol üzerinde karşılaştığı kurt sürüsünü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Olay, mahalle sakinlerinde tedirginliğe neden oldu.

(HAKKARİ) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde, gece saatlerinde ana yol üzerinde kurt sürüsü görüldü. Aracıyla evine giden bir vatandaş, yol üzerinde karşılaştığı kurtları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kışın ağır geçtiği Yüksekova'da kurt sürüsü gece saatlerinde ilçe merkezine indi.

Kurt sürüsü, bir vatandaş tarafından araç içinden cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler mahalle sakinlerinde tedirginliğe yol açtı.

Kaynak: ANKA / Yerel
500

