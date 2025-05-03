Yüksekova'da Fırtına ve Sağanak Yağış Etkili, Şimşekler Görsel Şölen Sunuyor

Yüksekova ilçesinde fırtına ve sağanak yağış etkili olurken, çakan şimşekler ise görsel şölen oluşturdu.

Yüksekova'da meteorolojinin uyarıları sonrasında, ilçede fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Bu esnada ilçenin dört bir yanında çakan şimşekler kameralara yansıyarak görsel şölen sundu.

Öte yandan, Yüksekova İlçe İdaresi Şantiye Şefliği ve Karayolları ekipleri, olumsuz durumlara karşı hazır bekliyor. Yağışın etkisi ilçede devam ediyor. - HAKKARİ