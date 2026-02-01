Haberler

Yüksekova'da dondurucu soğuğa rağmen çatıda ibadet: Kar üzerinde namaz kıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yoğun kar yağışı sonrası çatılarda biriken karları temizleyen bir vatandaş, namaz vaktini kaçırmamak için dondurucu soğuğa rağmen kar üzerinde ibadetini gerçekleştirdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, son 10 yılın en yoğun kar yağışının ardından çatılarda biriken kar kütlelerini temizleyen bir vatandaş, namaz vaktinin gelmesi üzerine ibadetini dondurucu soğuğa rağmen çatıda kar üzerinde gerçekleştirdi.

İlçe merkezinde kar kalınlığının 1 metreyi, yüksek kesimlerde ise 3 metreyi bulmasıyla hayat durma noktasına geldi. Binaların çatılarında biriken dev kar kütleleri, vatandaşları temizlik mesaisine yöneltti. Esentepe Mahallesi'ndeki Pizok TOKİ konutlarında kar temizliği yapan Tahir Yıldız, 8 katlı binanın çatısında çalıştığı sırada ikindi ezanı okundu. Vaktin geçmemesi için aşağı inmeyen Yıldız, montunu karın üzerine sererek namazını kıldı. O anlar, çalışma arkadaşı Yılmaz Akdoğan tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yaşananları anlatan Yılmaz Akdoğan, bölgede son yılların en sert kışının yaşandığını belirterek şunları söyledi:

"Malum, son 10 yılın en yoğun kar yağışını ve en soğuk günlerini yaşıyoruz. Çatılarda çok fazla kar biriktiği için temizlik çalışmalarına başladık. Çalıştığımız sırada ikindi ezanı okundu. Arkadaşım namaz vaktini geçirmemek için aşağı inmek yerine montunu sererek kar üzerinde namazını kıldı. Ben de o anlamlı anları kayıt altına aldım. Allah herkese namazı nasip eylesin."

Yüksekova'da ekiplerin ve vatandaşların karla mücadelesi aralıksız devam ediyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
