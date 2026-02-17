Haberler

Yüksekova'da camiler Ramazan ayına hazır: İbadethaneler gül kokularıyla arındırıldı

Yüksekova'da camiler Ramazan ayına hazır: İbadethaneler gül kokularıyla arındırıldı
Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, mübarek Ramazan ayı öncesinde camilerde kapsamlı temizlik çalışmaları yapıldı. İmamlar ve personel, ibadethaneleri hijyen standartlarına uygun hale getirirken, gül suyu ile manevi bir atmosfer oluşturuldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mübarek Ramazan ayı öncesinde camilerde başlatılan kapsamlı temizlik çalışmaları tamamlandı.

Cami imamları ve personelin özverili çalışmalarıyla ibadethaneler, vatandaşların teravih ve diğer ibadetlerini huzur içinde eda edebilmeleri için hazır hale getirildi. İlçe genelindeki camilerde yürütülen temizlik seferberliğinde, halılar vakumlu makinelerle temizlenip dezenfekte edildi. Mihrap, minber ve kürsü gibi alanlar titizlikle silinirken; abdesthaneler ve şadırvanlarda hijyen kuralları çerçevesinde detaylı temizlik yapıldı. Aydınlatma sistemlerinden pencerelere kadar her nokta elden geçirilerek camilerde ferah bir ortam sağlandı.

Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Esnaf Camii'nde de hazırlıklar yoğun tempoyla sürdürüldü. İmam Halil Akdoğan ve cami personeli tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, ibadet alanı dezenfekte edildikten sonra cami içerisine gül suyu sıkılarak manevi atmosfere uygun bir koku sağlandı.

Temizlik sonrası camilerine gül kokusu sürdüklerini ve personelle beraber çalıştıklarını belirten İmam Akdoğan, "On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Cami personelimizle birlikte, mümin kardeşlerimizin daha temiz, ferah ve huzurlu bir ortamda secdelerine kavuşmaları için kollarımızı sıvadık. Peygamber Efendimizin 'Temizlik imanın yarısıdır' düsturuyla camimizin her köşesini titizlikle temizledik. İbadethanemizi gül kokularıyla bezeyerek cemaatimiz için hazır hale getirdik. Rabbim yapacağımız tüm ibadetleri kabul, Ramazan ayımızı mübarek eylesin" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
