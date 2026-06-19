Haberler

Hakkari'de 47 Hafız İçin Yardım Kampanyası

Hakkari'de 47 Hafız İçin Yardım Kampanyası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 47 öğrenci için düzenlenen yardım kampanyasında, yöresel yemek ve el sanatı ürünleri satışa sunuldu. Elde edilen gelir öğrencilere hediye olarak verilecek.

Hakkari'de Yüksekova ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 47 öğrenci için yardım kampanyası düzenlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından Cengiz Topel Caddesi üzerindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda organize edilen yardım kampanyasına, ilçe halkı adeta akın etti. Gönüllü annelerin ve din görevlilerinin el emeği göz nuru hazırladığı yöresel yemekler, hamur işleri, tatlılar ve el sanatı ürünleri stantlarda satışa sunuldu.

"Hafızlarımız bizim en büyük değerimizdir"

Etkinlikte konuşan Yüksekova İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Zülfü Yıldız, organizasyonun önemine değinerek, "Bugün burada sadece bir yardım kampanyası için değil, Yüksekova'mızın bağrından çıkan 47 genç muhafızımızın başarısını taçlandırmak için toplandık. Bu evlatlarımız, gecelerini gündüzlerine katarak yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i sinelerine nakşettiler ve hafızlık mertebesine ulaştılar. Onların bu muazzam emeğine karınca kararınca bir katkı sunmak, halkımızla bu sevinci paylaşmak istedik. Yardım kampanyamızdan elde edeceğimiz tüm kazanç, bu 47 evladımıza birer hediye ve helal birer ödül olarak takdim edilecektir. Emeği geçen tüm hocalarımıza, velilerimize ve standımızı yalnız bırakmayan Yüksekova halkına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Bu başarı ilmek ilmek işlenen bir emeğin ürünüdür"

Öğrencileri büyük bir titizlikle bu sürece hazırlayan Kuran Kursu hocası Nurcan Onat Dilce ise duygu dolu anlar yaşayarak, "Hafızlık, sabır ve büyük bir adanmışlık gerektiren çok kutsal bir yolculuktur. 47 öğrencimizle birlikte bu yolda çok büyük emekler verdik; her bir ayeti ilmek ilmek zihinlerine ve kalplerine işlediler. Bugün onların bu başarıyı yakalamış olması, bir öğretmen olarak benim için tarif edilemez bir gurur vesilesidir. Bu yardım kampanyası, hem evlatlarımızın motivasyonunu artırmak hem de Yüksekova'da birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmek adına çok kıymetli. Annelerimizin ellerinden çıkan her bir ürün, hafızlarımızın geleceğine bir tuğla koymak demektir. Bizleri destekleyen, dualarını ve katkılarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı

Gözler ABD ve İran'a çevrilmişken İsrail'den sürpriz ateşkes

Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak

Türkiye'nin en uzunu ve en hızlısı! Erdoğan açtı, 43 gün ücretsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı

Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe
Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi

Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar

İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte ifşa edilen o markalar
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı

Ayağı kırıldıktan sonra ağzına sokmuşlardı! Ne olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Vedat'ın ardından bir golcü daha

Aziz Yıldırım çıldırdı! Vedat'ın ardından bir golcü daha
Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’den istifa etti

Cemil Tuğay'ın ardından bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti
Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet'in elini öptü

Tahliye sonrası evine gelen Cübbeli Ahmet'i böyle karşıladı
Ünlü şarkıcı, hayranlarının konserlerde en ön sırada olmak için yaptığı iğrenç alışkanlığı açıkladı

Ünlü şarkıcı hayranlarının konserlerdeki iğrenç alışkanlığını açıkladı