Yüksekova'da 28 kilo metamfetamin ele geçirildi

Yüksekova'da 28 kilo kristal halde metamfetamin ele geçirildi

HAKKARİ - Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafında bir araçta yapılan aramada 28 kilo 400 gram kristal halde metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce Yüksekova ilçemizde yapılan çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilen bir şahsın aracında yapılan arama sonucunda 28 kilo 400 gram kristal halde metamfetamin ele geçirilmiştir. 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi.