Yüceyurt Mahallesi'nin En Eski Berberi Salih Uçar: 35 Yıldır Aynı Dükkanın Sahibi

Sivas'ın en eski mahallesi olan Yüceyurt Mahallesi'nde 60 yıldır berberlik yapan 73 yaşındaki Salih Uçar, mesleğine duyduğu sevgiyle yıllara meydan okuyor. 1990 yılında taşındığı 7 metrekarelik kerpiç dükkanda 35 yıldır hizmet veren Uçar, mahallenin en eski berberi olma ünvanını taşıyor.

Henüz çocuk yaşta başladığı mesleğini aralıksız sürdüren Uçar, gelişen teknolojiye ve değişen müşteri alışkanlıklarına rağmen sadeliği ve samimiyeti ile tıraş yapmaya devam ediyor. Kerpiçten yapılma, nostaljik görüntüsüyle dikkat çeken küçük dükkanında her gün kapısını açan Uçar, yıllardır mahallesine hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyor.

"35 yıldır bu dükkandayım"

Salih Uçar, mahallesi ile özdeşleştiğini belirterek, "35 yıldır bu dükkanda çalışıyorum. Sivas'ın en eski mahallesi olan Yüceyurt Mahallesi'nde berberim ve buranın en eski berberiyim. Ben müşterimden memnunum, müşterimde benden memnun. Burası bana çok şey hissettiriyor. Uzun yıllardır mahallemden ayrılmadım ve başka bir yere gitmedim. Çarşıya bile gitmiyorum. Mahallemle özdeşleştim ve buraya geldiğim zaman başka şeyler hissediyorum. Mahalleme güveniyorum, onlar da bana güveniyor. Beni tek bırakmıyorlar. Her sabah dükkanımı açıyorum işime bakıyorum. İşimde de çok iyiyim" dedi.

Mahalle sakini Mehmet Seyrantepe ise sürekli olarak bu dükkanda tıraş olduklarını ifade ederek, "Salih Uçar bu mahallenin en eski berberidir. Devamlı buraya geliriz ve burada tıraşımızı oluruz. Güleriz, sohbet ederiz ve şakalaşırız" diye konuştu. - SİVAS