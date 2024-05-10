"; YTÜ Rektörlüğü ve Akademisyenleri Gazze'ye Destek İçin Yürüdü - Haberler
Üye Girişi
Haberler

YTÜ Rektörlüğü ve Akademisyenleri Gazze'ye Destek İçin Yürüdü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörlüğü ve akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik aylardır devam eden saldırılarını kınamak ve Filistin halkına desteğini göstermek için sessiz bir yürüyüş düzenledi.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörlüğü ve akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik aylardır devam eden saldırılarını kınamak ve Filistin halkına desteğini göstermek için sessiz bir yürüyüş düzenledi.

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz'ın öncülüğünde düzenlenen ve tüm fakültelerdeki akademisyenlerin cübbeleriyle katıldığı yürüyüş, Rektörlük binası önünden başladı.

Bilgelik Yolu'nda Yürüyüş

Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına karşı durmak isteyen akademisyenler, YTÜ'de bilgiye ve bilime verilen önemin göstergesi olan 'Bilgelik Yolu'nda emin adımlarla ilerledi. Yürüyüş sırasında Filistin'de şehit olan akademisyenler ve üniversite öğrencilerini temsilen cübbeler giyildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yıldız Teknik Üniversitesi Filistin İsrail Gazze Yerel Haberler

AK Parti'nin 'Neden oy vermediniz?' anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

 Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi

Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi

 Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

 ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun
title