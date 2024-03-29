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YSK, iftar saatinde oy sayımına ara verilmesi talebini reddetti

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Bahçe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın yaptığı Ramazan ayı nedeniyle oy sayımı sırasında iftar saatinde kısa bir mola verilmesi talebinin reddedildiğini ve sayımın aralıksız yapılacağını açıkladı.

YSK'YA YAZI GÖNDERİLDİ

Bahçe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca Yüksek Seçim Kurulu'na gönderilen yazıda, sandık kurullarınca saat 17.00 itibarıyla sayım ve döküm işlemlerine başlanacağı ancak Ramazan ayı içerisinde bulunulması nedeniyle sadece su ile orucun açılması durumunda sağlıklı bir oy sayımının yapılamayacağı, sandık kurulu görevlilerinin iftar saatinde kısa bir mola verip veremeyeceği konusu gündeme getirildi.

"OYLARIN SAYIMI AÇIK VE ARALIKSIZ YAPILIR"

Konuyu inceleyen ve kararını açıklayan YSK, Bahçe Seçim Kurulunun talebinin, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 'Zarfların açılması, oyların sayım ve dökümü' başlıklı 100'üncü maddesinin birinci fıkrasında, 'Oyların sayım ve dökümüne derhal başlanır, açık ve aralıksız yapılır' hükmü bulunduğu hatırlatıldı.

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

YSK'nın Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair 138 Sayılı Genelgesinde de aynı yönde düzenleme bulunduğuna dikkati çeken kurul, bu sebeple 'oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğine' oy birliğiyle karar verildiği paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yüksek Seçim Kurulu Bahçe Güncel Haberler

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Yorumlar (12)

Hakan Kurtulan:

Hiç vicdan kalmamış.

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Tuğra Elibüyük:

neden ? ara verilsin de oylar daha kolay mi calinsin ? bir gun de bir hurma bir suyla aciversinler oruclarini . hem acin halinden daha iyi anlarlar .

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Metehan Eryilmaz:

Ne alaka vicdanla. dönüşümlü bi şekilde yapılır iftar, ara verilmesi saçma.

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Nuri Aga:

Metehan dönüşümlü olarak yapılmaz. Hiç ara verilmeksizin der kanun... Ki oy sayımında itirazlar da dikkate alınmaz...

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halit kaktüs:

Yazıklar olsun. İnsani durum söz konusu. Sandık başkanı olarak alınan karar umurumda olmayacak. Elbette iftarımı yapıp sayıma devam edeceğim..

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sade vatandaş:

ben bana madalya takan olmadı ama eskiden tüp servisi yaparken iftar saatinde pide ve gazozla iftar yapıp işime devam ediyordum

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ertugrul yazıcı:

halit çok boş adamsın

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Bordo Bere:

MOLADA SANDIKLAR DEGISTIRILSIN DIYE IY TEZGAH

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Halil Yılmaz:

Laiklik demokrasinin temelidir. Din ve devlet işlerini birbirinden ayırmak lazım. Dini kullanıp hırsızlık yapacaklar ysk kararında haklı

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Hakan:

Demokrasi sadece işimize geldiğinde gerekli oluyor.

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