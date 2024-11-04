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YSK Heyeti ABD Başkanlık Seçimleri İçin Washington'a Gidiyor

YSK Heyeti ABD Başkanlık Seçimleri İçin Washington'a Gidiyor
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YSK Başkanı Ahmet Yener ve Üye Ali Ürker, 5 Kasım'da yapılacak ABD Başkanlık seçimi için Washington'a ziyarette bulunacak. Federal Seçim Komisyonu'nu ziyaret ederek seçim sürecini gözlemleyecekler.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ve Yüksek Seçim Kurulu Üyesi Ali Ürker, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılacak olan başkanlık seçimi için Washington'a bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ysk Başkanı Yener ve Yüksek Seçim Kurulu Üyesi Ürker, 5 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan ABD Başkanlık seçimi için Washington'a gidecek. Ziyaret kapsamında Federal Seçim Komisyonu'nu ziyaret edecek olan YSK heyeti, seçime ilişkin çalışmalar yürüten diğer kurumlara da ziyaretler gerçekleştirecek ve oy verme günü dahil tüm seçim sürecini yerinde gözlemleyecekler. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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