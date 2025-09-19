Yozgatlı Gaziler, törende bir araya geldi

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Yozgat'ta anma programı düzenlendi. Kortej ile başlayan program Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle devam etti.

Gaziler Günü çerçevesinde Yozgat protokol üyelerinin ve gazilerin katıldığı kortej gerçekleştirildi. Korteje vatandaşlar da bayraklarıyla eşlik etti. Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

"Gazilerin mücadelesi birliğimizi büyütmek ve daim kılmak içindir"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Gazi Adem Zorbilmez, "Bugün huzurunuzda bu unvanı taşıyan bir gazi olarak bulunmaktan gurur duyuyorum. Gazilik yalnızca bir unvan değil milletimizin var oluş iradesinin sarsılmaz abidesidir. Biz gaziler vatan için canlarını veren şehitlerimizin bize bıraktığı kutlu mirası taşıyan, milletimizin şanlı duruşunu temsil eden neferleriz. Bugün 81 ilimizde aynı anda düzenlenen bu yürüyüş asıları aşan Malazgirt'ten Çanakkale'ye Sakarya'dan 15 Temmuz'a uzanan kahramanlık zincirimizin bir halkasıdır. Unutmayalım ki vatana ve millete zarar verecek en büyük düşman milletin fertleri arasındaki ayrılıktır. Biz gazilerin mücadelesi ayrılığı değil, birliğimizi ve kardeşliğimizi büyütmek ve daim kılmak içindir" cümlelerini kullandı. Konuşmanın ardından program sona erdi. - YOZGAT