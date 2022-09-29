Yozgat yerel haberi... Yozgat'ta Kadın Üreticiler Tarafından Kurulan Kooperatiflerde Maliyetler Yüksek Olunca Üretim de Olumsuz Etkilendi

Yozgat haber... Yozgat’ta kadın üreticiler tarafından kurulan kooperatiflere ait atölyelerde üretilen organik gıda ürünlerine talep artarken, bu yıl üretim maliyetlerinin yüksek olması kışlık gıda üretiminin düşmesine neden oldu. Yozgat’ın Yenifakılı ilçesindeki Üretici Kadınlar Birliği yöneticisi Mustafa Zararsız, "Üretim durumumuzda bu sene maliyetler çok yüksek olmasından dolayı düşüş var" dedi.

Yozgat'ta kadın üreticiler tarafından kurulan kooperatiflere ait atölyelerde üretilen organik gıda ürünlerine talep artarken, bu yıl üretim maliyetlerinin yüksek olması kışlık gıda üretiminin düşmesine neden oldu. Yozgat'ın Yenifakılı ilçesindeki Üretici Kadınlar Birliği yöneticisi Mustafa Zararsız, "Üretim durumumuzda bu sene maliyetler çok yüksek olmasından dolayı düşüş var" dedi.

Yozgat'ın birçok ilçesinde üretici kadınlar tarafından üretilip, pazara sunulan organik ürünlerden hazırlanan gıda maddelerine olan talebi karşılayabilmek için çalışmalar devam ediyor. Bu oluşumlardan birisi de Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde 'Üretici Kadınlar Birliği' adıyla faaliyet gösteriyor. Yenifakılı Kadın Üreticiler Birliği yöneticisi Mustafa Zararsız, ilçede kadınlar tarafından üretilen ürünlerin başta Ankara Büyükşehir Belediyesine ait tanzim satış mağazaları olmak üzere farklı mağazalara verdiklerini, daha fazlasını ile kargo ile göndererek, talepleri karşılamaya çalıştıklarını bildirdi.

"EVDE TÜKETTİĞİMİZ TÜM GIDALAR ÜRETİYORUZ"

Yenifakılı Üretici Kadınlar Birliği'ne, öncülük eden, yöneten, ürünleri alan, kadınlara yaptıran, paketleyip satan Zararsız, "Bölgesel olarak kadınlarımızın kışlık erzak olarak tabir ettiği yaz dönemlerinde yapılıp, diğer sene yaza kadar kış dönemlerinde evde tükettiğimiz tüm gıdalar üretiyoruz" dedi.

Zararsız, kadınlar tarafından çorbalıklar, kesme mantılar, kuru tarhanalar, renkli erişteler, kuru üzüm, bulgur, düğürcük, yarma, turşu üretimi yapıldığını, üretilen ürünün pazarının büyük kısmını Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı başkent market oluşturduğunu bildirdi. Aylık düzenli olarak iki sefer başkent markete ürün götürdüklerini aktaran Zararsız şunları söyledi:

"Götürdüğümüz ürünlerden de şu ana kadar herhangi bir şikayet olmadı, bir haber gelmedi. Ürünlerimiz beğeniyle tüketiliyor. Fiyat olaraktan da sanayi ürünleriyle rekabet etmeye çalışıyoruz. El yapımı her ne kadar biraz maliyetli de olsa, kar oranı çok düşük tutarak vatandaşlarımızın daha doğal, daha hijyenik el yapımı ürünler yemelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunun yanında Kayseri Damızlık Birliğinin marketi var, oraya ürün veriyoruz. Yozgat'ta Sürmeli Kadın Kooperatifi var, onların bir satış mağazaları var, onlara da ürün veriyoruz. Büyük çoğunlukta da genelde kargoyla hemşerilerimize ya da hemşerilerimizin konuştuğu komşusu taktıkları ürünleri istiyorlar, kargoyla gönderiyoruz."

"ÜRETİMİMİZDE BU SENE DÜŞÜŞ VAR"

"Üretimimizde bu sene maliyetler çok yüksek olmasından dolayı düşüş var" diyen Yenifakılı Üretici Kadınlar Birliği yöneticisi Mustafa Zararsız açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

"Normal bulgurluk bir buğdayın devletin açıkladığı rakam 7 lira artı 1 lira ofis payı 8 lira. Biz bunu çavdarsız rahat kullanılacak olsun istediğimiz zaman vatandaş bizden 10 lira gibi bir fiyat talep ediyorlar. 10 liraya buğday alırsak; bunun işçiliği, kaynatılması, çekimi, paketlemesi maliyet çok yüksek oluyor. Biz bunu 20 liranın üzerinde satmamız lazım. O da sanayi bulgurlarıyla aradaki fark açık olduğu için elimizde kalmasın diye çok kısmi yaptık. Domates piyasada ilk başladığında 6 liraydı, 6,5 liraydı. Şu anda 4 lira 5 lira gibi bir rakamlara düştü. Perşembe günü gittim, Avanos'un bir köyü var, Özkonak diye; oradan 3 liraya domates aldım getirdim. Biraz sonra da Bektaşlı'ya gideceğim. Orada domates var. Domatesi 3 liraya, 3,5 lira gibi bir rakama alırsak, vatandaşlarımız daha ucuza domates salçasını yiyebilecekler."

Zararsız, maliyetleri düşük tutabilmek için, çevre köylerdeki üreticilerden ürünü ucuzladığı dönemi bekleyip, almaya gayret ettiklerini de sözlerine ekledi.