Yozgat Veteriner Odası'ndan Kurbanlık Uyarısı: "Hayvan Veteriner Hekim Kontrolünde Kesilmezse Sağlıklı Olması Şüphelidir"

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Veteriner Hekimler Odası, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban kesecek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kurbanlıkların sağlıklı, besili, kulak küpesi bulunan, pasaport, veteriner sağlık raporu, nakil belgesi olan, öncelikle erkek ve yaşını doldurmuş hayvanlardan seçilmesi gerektiği vurgulandı.

Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, kurbanlık nakledilecek hayvanların küpeli, şap ve çiçek hastalığına karşı aşılı olması gerektiğini ve nakil araçlarının nakil öncesi ve sonrasında mutlaka temizlenip dezenfekte edilmesi gerektiğini vurguladı. Anteplioğlu, il sınırları içinde nakil sırasında ve pazara girişte büyükbaşlarda pasaport ve küçükbaşlarda nakil belgesi, il dışına nakledilecek hayvanlarda ise bu belgelerin yanı sıra veteriner sağlık raporunun bulundurulmasının zorunlu olduğunu kaydetti. Küpesiz, pasaportsuz, nakil belgesiz, veteriner sağlık raporu olmayan hayvanlar nakledilemeyeceğini aktaran Anteplioğlu, vatandaşların kurbanlıklarını temiz ve hijyenik ortamlarda kesmeleri gerektiğini kaydetti.

Oda Başkan Vekili Yusuf Canbolat da yaptığı açıklamada hayvanlarda görübilecek tüberküloz hastalığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bir hayvan, veteriner hekim kontrolünde kesilmezse her zaman sağlıklı olması şüphelidir. Özellikle tüberküloz dediğimiz halk arasında verem olarak bilinen bir hastalığımız var. Bu hastalığın hayvan kesilmeden önce teşhis konulması ne yazık ki çok mümkün değil. Ancak ileri derece test yöntemleriyle teşhis konulabilir. Aşağı yukarı 80 binde bir görünen bir hastalıktır. İnsana bulaşan bir hastalıktır. Halk arasında verem diye tabir edilir. Bu hayvanların da etinin yenmesi mümkün değildir. Bu hayvanların profesyonel ortamlarda imha edilmesi gereklidir. Ama tüberküloz çıktığı zaman bir hayvanın ne yapılması gerekir? Siz de onaylı kesim yeri belgesi olan bir yerde hayvanınızı kestirdiyseniz, hayvanınız tüberküloz çıksa dahi hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Bu, İl İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirilerek, ücretinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tazmin edilmesini sağlarsınız. Onun dışında herhangi bir ücretin iadesi söz konusu değildir. Mağduriyet yaşamamak için hayvanlarınızı kesmeden önce kesim yapılan yerin onaylı kesim yeri olduğuna dikkat etmenizi tavsiye ederiz."

Veteriner Hekim Sefa Güzel, hayvanların küpe numarası ile tüm bilgilerinin TÜRKVET sisteminde kayıtlı olduğunu, gerekli bilgilere Tarım Cebimde uygulamasından veya il/ilçe müdürlüklerinden ulaşılabileceğini bildirdi. Hayvan pasaportunda ise doğum tarihi, aşılar, geçmiş yaşam yerleri ve sahibi gibi tüm bilgilerin mevcut olduğunu söyleyen Güzel, ayrıca, hayvanların taşınması sırasında sağlığı ve stresinin korunması için veteriner kontrolünde İlçe Tarım Müdürlüklerinden yardım alınabileceğini vurguladı.

Veteriner Hekim Fatih Aydın ise kurbanlık hayvanın genel görünümüne bakarak yaşının ve sağlık durumunun nasıl anlaşılayacağıne ilişkin, "Sağlıklı olduğunu anlamak için genel bir tabir vardır, derisi ve bakışları canlı olmak zorunda. Baktığınız zaman herhangi bir yerinde bir yara, uzuvlarında bir eksik görmemeniz gerekli. Bu şekilde bir hayvanın sağlıklı olup olmadığını rahatlıkla anlayabilirsiniz" dedi.

Kaynak: ANKA