Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Anteplioğlu Güven Tazeledi

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Veteriner Hekimler Odası'nın 10'uncu Genel Kurul toplantısında güven tazeleyen Faruk Anteplioğlu, Yozgat'ın hayvancılık konusunda önemli bir yere sahip olduğunu hatırlattı, bu potansiyelin değerlendirilerek kurulacak tesislerin hem hayvancılığın daha fazla gelişmesine hem de istihdama katkı sağlayacağını söyledi.

Yozgat'ta 166 üyesi bulunan Veteriner Hekimler Odası'nın 10'uncu genel kurul toplantısı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü salonunda gerçekleştirildi. Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, tek liste ile katıldığı genel kurulda güven tazeledi.

Anteplioğlu, yaptığı konuşmada, Yozgat'ta Veteriner Hekim Mesleği ile ilgili karşılaşılan problemlerin en başında ilaç fiyatları ve veresiye verilen ilaçların tahsilatının geldiğini vurguladı.

Anteplioğlu, "Özellikle kış dönemlerinde araçlarla köylere intikal ettiğimiz için çoğu zaman ulaşım problemleri yaşamaktayız. Hiç kimsenin yola gitmediği halde bile veteriner hekimler gece gündüz demeden olay yerine, hasta hayvanın köyüne üreticinin köyüne ulaşabilmek adına çaba gayret sarf etmektedirler. Yolların açık olması bizim için çok önemli. Çünkü gidiş gelişte problemler yaşanmakta. Bazen yolda kalmalar, mağdur olmalar da yaşanmaktadır" dedi.

"VETERİNER HEKİMLİĞİ ZOR BİR MESLEK"

Veterinerlik mesleğinin zor bir meslek olduğunu aktaran Hekimoğlu, şöyle konuştu:

"İlimizde genel anlamda hayvancılıkla ilgili problemlerden birisi de buzağı ishalleri. Buzağı ishalleri ile ilgili Tarım Bakanlığımız ve Veterinerler Odası olarak biz bazı projeler yürütmekteyiz. Bunu önlemek adına koruyucu tedbirler almaktayız. Başarılı olduğunu da görmekteyiz. Bu konuda zaten üreticimizde gerekli hassasiyeti göstermekte ve belli bir bilince ulaşmış durumda. Veteriner hekimliği zor bir meslek. 7 gün 24 saat esasına göre çalışan bir meslek. Maalesef izni, tatili, raporu yok. Bayram falan bildiği yok."

"SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİNİ İSTİYORUZ"

Anteplioğlu, süt ve süt ürünlerinin değerlendirilmesinin önemine dikkati çekti ve şunları söyledi:

"İlimiz hayvancılık konusunda çok iyi bir potansiyele sahip. 250 bine yakın büyükbaş, 450-500 bin civarı küçükbaş hayvana sahip, potansiyeli yüksek bir il. Biz bunun değerlendirmesini istiyoruz. Nasıl değerlendirmesini istiyoruz? Süt ve süt ürünlerinin işlenmesini istiyoruz. Peynir, kaşar, tereyağı olarak üretilip sektöre kazanılmasını istiyoruz. Bunun artı bir şeyi de iş ve istihdam açısından da iyi olabilir, olacaktır. Fabrikalar kurulduğu zaman orada çalışacak kişi sayısı açısından da önemli bir nokta. 250 bin büyükbaş hayvanın yaklaşık 100 bine yakın erkek. Bir pastırma sucuk fabrikamız maalesef yok. Bunlarla ilgili bir çalışma yapılmasını, altyapı oluşturmasını, özel sektör girişimcilerinden bekliyoruz."

Kaynak: ANKA