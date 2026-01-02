Yozgat ve Sivas'ta Soğuk Hava ve Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT/SİVAS) - Yurt genelinde etkili olan soğuk ve kötü hava koşulları Yozgat ve Sivas'ta da yaşamı olumsuz etkiledi. Hava koşullarından vatandaşların fazla etkilenmemesi amacıyla başlatılan karla mücadele çalışmalarına gece gündüz devam edildi. Yolda kalan araçlar kurtarıldı. Köylerden alınan hasaları taşıyan ve yolda kalan ambulanslar kurtarılıp, hastalar en yakın sağlık birimine ulaşmaları sağlandı.

Yozgat'ta özellikle ilin doğu kesimlerinde yer alan Çekerek, Kadışehri, Akdağmadeni ve Çayıralan ilçelerine bağlı orman ve dağlık kesimlerde yer alan köylerin yollarında kar, tipi ve soğuk hava nedeniyle kapandı. Yozgat Valiliği, kapanan köy yollarının açılması için il genelinde 120 iş makinası, 190 personel, Karayolları 65. Şube Şefliği ise 89 iş makinesi, 222 personel ile karla mücadeleye devam ettiğini duyurdu. Yozgat'ta kapalı köy yolunun kalmadığı belirtilirken, vatandaşların zorunlu olmadıkça araçlarıyla yola çıkmamaları, çıkanların ise yollarda yaşanılabilecek gizli buzlanma ve sürgün olaylarına karşı tedbirli olmaları istendi.

"Ekiplerimiz 7/24 vatandaşlarımızın hizmetinde görev başında"

Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Emniyet ve Jandarma ekiplerimizde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği, huzurlu bir şekilde ulaşım sağlamaları için 7/24 sahada görev yapmaya devam ediyor. 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD, ÇEDAŞ ve İtfaiye ekiplerimiz 7/24 vatandaşlarımızın hizmetinde görev başında. Mecbur kalmadıkça ve kış lastikleri takılı olmayan araçlarınızla yola çıkmayın. Sileceklerinizi kontrol edin. Araçlarınızın kış bakımlarının tam olduğundan emin olun. Aracınızın yakıt deposunun dolu olmasına özen gösterin. Aracınızda zincir, takoz, çekme halatı bulundurmayı ihmal etmeyin. Güzergahınızdaki yol/hava durumlarını kontrol etmeyi lütfen unutmayın. Bu önlemler sizin ve sevdiklerinizin güvenliği için hayati önem taşıyor."

Sivas'ta mahsur kalan ambulanslar kurtarıldı

Kötü hava koşulları Sivas'ta da yaşamı olumsuz etkiledi. Sivas İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler köy yollarında ulaşımı sağlayabilmek için çalışmalarını sürdürürken, yolda kalan araçlar da kurtarıldı. Gemerek ilçesine bağlı Yeniköy yolunda olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle mahsur kalan ambulans, yapılan çalışmalarla kurtarıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Koyulhisar ilçesine bağlı Çandır köyü yolunda mahsur kalan ambulans, İlçe Özel İdare ekiplerinin hızlı ve etkin müdahalesiyle güvenli şekilde kurtarıldı. Ambulansta bulunan hasta, gerekli çalışmaların ardından hastaneye ulaştırıldı. Hafik ilçesine bağlı Beydili ve Emre köylerinde cenaze defin işlemleri, İlçe İl Özel İdaresi ekiplerinin desteği ile gerçekleştirildi. Altınyayla ilçesinde olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle yolda kalan vatandaşlara kısa sürede ulaşılarak güvenli şekilde kurtarıldı. Vatandaşların can ve mal güvenliği için ekiplerin 7/24 sahada görev yapmaya devam ettiği açıklandı.