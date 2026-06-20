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Yks Maratonunda Öğrencisini Bekleyen Veli: "Tüm Çocukların Sınavları Güzel Geçer İnşallah"

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Yozgat'ta ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu TYT'ye 6 bin 701 aday katıldı. Adaylar ve veliler sınav heyecanı yaşarken, veliler çocuklarına başarılar diledi.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) devam ediyor. Yozgat'ta ilk oturuma 6 bin 701 aday başvuruda bulunurken, adayların yakınları sınavın yapıldığı binaların önünde heyecanla çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi. Bir veli, "Tüm çocukların sınavları güzel geçer inşallah" ifadesini kullandı.

Yozgat'ta 2026-YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan sınava 6 bin 701 aday ile 34 engelli birey başvuruda bulundu. 25 sınav merkezinde, 348 salonda yapılan sınavda 805 kişi görev aldı. Adaylar, saat 10.00'dan itibaren sınav binalarına alınmadı. TYT oturumuna giren çocuklarını yalnız bırakmak istemeyen aileler de sabah saatlerinde sınavların yapıldığı binalara geldi.

Sınav salonu girişinde çocuklarına başarılar dileyerek uğurlayan veliler, onların sınav heyecanına ortak oldu. Çocuğu sınava giren Hasan Koçer, "Çocuklar sınava girmiyor, biz giriyoruz aileler olarak. İnşallah başarır çocuklar. Emeklerinin karşılığını alırlar. Hepsine başarılar diliyorum" dedi.

Adaylardan İsmail Efe Eren  ise duygularını "Heyecan var tabi. Geleceğimize yön verecek bir sınav. Çalıştık, çabaladık. Bakalım sonuç ne olacak. Hedef hukuk" ifadelerini kullandı.

Halil Rüzgar isimli aday da "Heyecanım var birazcık. Çok değil ama. Olursa mühendislik" diye konuşurken, Derya Uymaz isimli veli ise, "Heyecanlıyız. Tüm çocukların sınavları güzel geçer inşallah. Biz de onlarla birlikte heyecanlıyız. Dua ediyoruz" diyerek duygularını paylaştı.

Kaynak: ANKA
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