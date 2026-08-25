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Yozgat'ta 20 Öğretmene Uygulamalı Permakültür Eğitimi Verildi

Yozgat'ta 20 Öğretmene Uygulamalı Permakültür Eğitimi Verildi
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Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Teknik Destek Programı kapsamında, Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen programda 20 öğretmene 5 gün boyunca toplam 35 saat uygulamalı permakültür eğitimi verildi; eğitimlerin ardından 12 hafta süreyle danışmanlık desteği sunuldu.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Teknik Destek Programı kapsamında, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen programda 20 öğretmene 5 gün boyunca toplam 35 saat uygulamalı permakültür eğitimi verildi; eğitimlerin ardından 12 hafta süreyle danışmanlık desteği sunuldu.

Kırsalda sürdürülebilir üretim kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan 'Kırsalda Sürdürülebilir Üretim İçin Uygulamalı Permakültür Eğitimi ve Danışmanlığı' faaliyeti başarıyla tamamlandı. ORAN tarafından desteklenen program, öğretmenlerin permakültür yaklaşımına ilişkin bilgi ve uygulama becerilerini geliştirmek üzere teorik eğitim, uygulamalı çalışma ve danışmanlık bileşenleriyle yürütüldü. Beş gün süren eğitimlerde toprak hazırlığı, fide dikimi, sulama, gübreleme ve zararlılarla mücadele konularında uygulamalar gerçekleştirildi. Sürdürülebilir tarım, doğal üretim yöntemleri, kompost, su hasadı ve yenilenebilir enerji başlıklarında teorik ve çevrim içi eğitimler de verildi. Böylece katılımcıların üretim süreçlerini bütüncül biçimde değerlendirmeleri ve doğal kaynakların verimli kullanımına yönelik yöntemleri öğrenmeleri hedeflendi. Eğitimlerin ardından sağlanan 12 haftalık danışmanlık desteği kapsamında öğretmenlerin soruları yanıtlandı ve sera uygulamalarına yönelik rehberlik sunuldu. Bu süreçte edinilen bilgi ve deneyimlerin okul bahçeleri ile seralarda uygulanabilir üretim modellerinin geliştirilmesine katkı sağlaması amaçlandı. Programla öğretmenlerin sürdürülebilir üretim ve doğal kaynak yönetimi konularındaki farkındalık ve becerileri artırılırken, öğrenciler ve yerel çevre için yaygınlaştırıcı ve rehber bir rol üstlenmelerine yönelik kapasiteleri de desteklendi.

Kurumlar arası iş birliğiyle yürütülen çalışma; yerel kalkınma, sürdürülebilir tarım uygulamalarının eğitim ortamlarına taşınması, kırsal kalkınmaya yönelik farkındalığın artırılması ve edinilen kazanımların daha geniş bir çevreye aktarılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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