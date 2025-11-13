Yozgat'ta Üniversite Bünyesinde Kurulan Merkezde Köpek Eğitimleri Başladı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Bozok Üniversitesi Görev Köpekleri Eğitim Koordinatörlüğü bünyesinde kurulan merkezde köpek eğitimlerine başlanıldı. Arama-kurtarma, refakat, güvenlik ve özel eğitim alanlarında görev yapacak köpeklerin bilimsel temellere dayalı eğitiminin yapılacağı merkezin, üniversite bazında ilk olduğu bildirildi. Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet İnan, "Burada ilk aşamada depremde arama kurtarma, enkazlarda canlı araması yapacak köpekleri yetiştiriyoruz" dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin Batı Kampüsü'nde kurulan Köpek Eğitim Merkezi'nde öncelikle gönüllü öğrencilere yönelik eğitim verildi. Gönüllü öğrenciler, bir taraftan köpek eğitimi konusunda teorik ve pratik eğitimler alırken diğer taraftan da merkezdeki köpeklerin eğitimlerini sağlıyor. Kısa süre önce açılışı yapılan merkez kapılarını basın mensuplarına açtı.

"Türkiye'de bir ilk oldu"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli Asayiş Subayı ve aynı zamanda da köpek eğitmeni Erkan Kocabey, merkezin üniversiteler içerisinde bir ilk olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Yozgat Bozok Üniversitesi Görev Köpekleri Eğitim ve Koordinatörlüğü Merkezi kurulduktan sonra buraya gönüllü olarak Ankara'dan haftanın 3 günü eğitimler vermeye geliyorum. Burada 12 tane öğrencimiz bulunmakta. Bu tesis şu anda herhangi bir üniversitemizde bulunmamakta. Türkiye'de bir ilk oldu. Bu ilki de gerçekleştirdiği için Bozok Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Buraya birçok eğitmen arkadaşlarımız benim gibi gönüllü olarak gelip eğitimlerine devam edecekler. Ayrıca yurt dışından görüştüğümüz eğitmen arkadaşlarımız da fedakarlık yapıp buraya geleceklerini tarafımıza ilettiler."

"Depremde arama kurtarma yapacak köpekleri yetiştiriyoruz"

Depremde yakınlarını kaybeden Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet İnan da 6 Şubat depremlerinde görev köpeği eksikliğinden yola çıkılarak hazırladığı "Görev Köpekleri Uygulama ve Araştırma Koordinatörlüğü" projesini üniversite yönetimine sundu. Rektörlüğün onayı ile Türkiye'de üniversiteler özelinde bir ilke imza attıklarını bildiren İnan, şöyle konuştu:

"Adıyamanlıyım. 2023 depreminde ben de o bölgede yaşayan bütün insanlar gibi yakınlarımı, abalarımı, arkadaşlarımı, dostlarımı kaybettim. Onun akabinde de üniversitemizde bu eksikliği gidermenin telaşı içerisine düştük ve rektör hocamızın bize sağladığı imkanlar dahilinde de görev köpekleri eğitim koordinatörlüğünü üniversiteler bazında Türkiye'de ilk olacak şekilde kurduk. Bugün bünyemizde 12 tane eğitmen adayımız, 6 tane de görev köpeği adayımız var. Bu köpeklerimizi ülkenin birçok yerinden, derneklerden, vakıflardan, daha önce annesi, babası, arama kurtarma ya da narkotik gibi farklı alanda çalışmış görev köpeklerinin içinden seçtik. Bugünden itibaren de kısmet olursa 12 ay içerisinde 15 ay içerisinde maksimum köpeklerimizi AFAD'ın sınavlarına hazırlıyoruz. Burada ilk aşamada depremde arama kurtarma yapacak, enkazlarda canlı araması yapacak köpekleri yetiştiriyoruz. Bunların da süreci ortalama 18 ay kadar sürüyor. Köpeklerimiz yetişmiş olarak aldığımız köpekler ama farklı amaçlarda kullanıyoruz. Eğitmenlere rehberlik edebilmesi için eğitmenlerin yetişmesi için kullandığımız köpekler var. Aynı zamanda da yavru köpeklerimiz var. 18 ayını doldurduktan sonra sınavlara girebilecek köpeklerimizi de yetiştiriyoruz."

"Barakalardan köpekleri de seçmeye başladık"

Projenin sadece eğitimli köpekleri kapsamadığını aktaran Dr. Mehmet İnan, sokakta, barınakta ve evlerde beslenilen köpeklere yönelik eğitimler için alan taramasına başladıklarını söyledi. İnan, şunları kaydetti:

"Terk edilmiş, bu alana yatkın köpekleri Yozgat'taki barakalardan seçmeye başladık. Orada testler yapıyoruz. Bu alana uygun, bizle beraber çalışabilecek, heyecanlı, oyun içgüdüsü yüksek köpeklere bakıyoruz. Bu testlerimizi geçen köpekleri de barınaklarda hayatları son bulmasınlar diye sosyal sorumluluk olarak insanlığa hizmet edecek şekilde yetiştirmek için çalışıyoruz. Seçmelerimiz devam ediyor. Aynı zamanda vatandaşlarla, halkımızla da birlikte bunu yapmak istiyoruz. Sadece her şeyin devlet bünyesinde yapılmasının mümkün olmayacağını biliyoruz. Bu amaçla köpeğinin arama kurtarma yapabileceğini düşünen vatandaşlarımızı da davet ediyoruz. Onların köpekleriyle ilgileniyoruz. Testlerini yapıyoruz. Eğer uygunluğu varsa, önümüzdeki projede onları bakıcı aile olarak alacağız. Köpeklerini yetiştireceğiz ve olmasını istemiyoruz ama olası bir depremde, olası bir afette de bunların gönüllü olarak insanlığa hizmet etmesini sağlayacağız."