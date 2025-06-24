Yozgat'ta Trafik Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

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Yozgat'ta Trafik Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti
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Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada Taha Kaymak ve eşi Şükran Kaymak olay yerinde hayatını kaybederken, diğer sürücü yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta akşam saatlerinde, bölünmüş yolda meydana gelen trafik kazasında karşı yönden gelen iki otomobil kavşakta çarpıştı. İki kişi olay yerinde öldü, diğer otomobilin sürücüsü ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Doğu Anadolu bölgesindeki illeri batı bölgesindeki illere bağlayan uluslararası E-88 karayolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Hakan Z. yönetimindeki 81 AAT 619 plakalı otomobil ile Sivas istikametinden Ankara yönüne giderken, karayolunun Yozgat'tan geçen kesiminin Çalatlı köyü tali yol kavşağından dönüş yapan Taha Kaymak yönetimindeki 34 ZT 1493 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Taha K. ile eşi Şükran K. olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
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