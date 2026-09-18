Yozgat'ta tarımsal sulamada kullanılan güneş paneli için çiftçiye para cezası

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde, tarımsal sulama için kurulan güneş panelleriyle birlikte aydınlatmada trafonun kullanılması nedeniyle çiftçilere "kaçak elektrik" gerekçesiyle para cezası kesilmeye başlandı. İhbar veya bilgilendirme yapılmadan ceza uygulandığını öne süren çiftçiler, duruma tepki gösterdi..

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde, güneş paneliyle tarımsal sulama yapan çiftçilere "kaçak elektrik" gerekçesiyle yüklü cezalar kesildi. Çiftçiler, yönetmelik değişikliğinin kendilerine bildirilmediğini belirterek cezaların kaldırılmasını ve uygulamaya çözüm bulunmasını istedi.

Yenifakılı ilçesinin Fehimli köyünden üretici Hasan Demir, tarımsal sulamada kullandığı güneş paneli ile ilgili kesilen cezaya, çektiği videoyu kendi sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi. Demir, "Panel kullandığımız için 135 bin lira kaçak elektrik adında bize ceza yazdılar. Kesinlikle bunun kaçak elektrikle hiçbir alakası yok. Öyle bir şey olsa da zaten telefona çekip de atacak yüzümüz olmaz. Biz geceleri trafomuzdaki elektriği gündüzleri de güneş panelini kullanıyoruz. EPDK'nın Şubat Mart ayında çıkarttığı yönetmenliğe göre, gündüz güneş panelinden kullanmak suçmuş" diye konuştu.

Çamlıbel Elektrik Dağıtım Şirketi'ne giderek kendisine kesilen cezaya itiraz eden Demir, güneş paneli kullanımı nedeniyle "kaçak elektrik" gerekçesiyle ceza uygulandığını söyledi. Demir, görevlinin kendisine, güneş paneli kullanımının mevzuat kapsamında cezalandırılabildiğini ve 60 gün içinde kullanımın sürmesi halinde cezanın iki katına çıkacağını aktardığını belirtti. Cezanın kredi kartıyla ödenemediğini ve indirim uygulanmadığını ifade eden Demir, "Amacımız sesimizi yukarıya duyurmak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı'nın konuya el atacağına inandığını belirten Demir, çiftçilerin yeni düzenleme konusunda bilgilendirilmediğini savundu. Elektrik dağıtım şirketinin sulama sezonu öncesinde kendilerine yazılı bir uyarı yapmadığını söyleyen Demir, "Ne yazılı bir bildirimde bulundular ne de biz bilgilendirildik" dedi. Kendi kurduğu güneş panelinden elektrik kullandığını belirten Demir, uygulamanın kendisini "tuzağa düşürmeye" yönelik olduğunu savunarak tepki gösterdi.

Yenifakılı Ziraat Odası Başkanı ve Fehimli Köyü Muhtarı Zübeyir Coşkunyürek, güneş paneli cezası nedeniyle kendisinin de mağdur olduğunu söyledi. Coşkunyürek, babasının adına kayıtlı iki trafonun kendilerine haber verilmeden cezalandırıldığını belirterek, güneş panellerini devlet destekli, 7 yıl vadeli ve yüzde 0 faizli krediyle kurduklarını ifade etti. 2024'teki yönetmelik değişikliği sonrası güneş paneli ve şebeke elektriğinin birlikte kullanılamayacağının kendilerine bildirilmediğini savunan Coşkunyürek, 241 bin liralık ceza ödemek zorunda kaldığını aktardı. Normal elektrik faturasıyla birlikte toplam maliyetin çiftçiler için ağır bir yük oluşturduğunu belirten Coşkunyürek, "Bunu hangi çiftçi kaldırabilir" diye tepki gösterdi.

Coşkunyürek, "Burada bizim en ufak bir hatamız varsa, şu prosedürünüz eksik, şu evrakınız eksik, bunu tamamlayın. Size şu kadar süre 1 gün, 5 gün, 10 gün bu sürede tamamlamazsanız ceza yazarız deselerdi bunu anlarım. Hatamızı düzeltmezsek, evrakımızı ya da kanunu, kuralı yapmazsak tamam ceza yazmakta haklılar. Bunu bize söylemeden 'size haber vermeye mecburiyetimiz yok. Bu kanun çıktı, bu iş yasak, bu işi böyle kullanamazsınız' diyerek, haber vermeden hiçbir kanunda, kuralda herhalde bunun yeri yoktur. Hata varsa önce bilgi verilir" ifadelerini kullandı.

Kaçak elektrik kullanmakla suçlandığını belirten Coşkunyürek, iddiaları reddederek herhangi bir usulsüz kullanım tespit edilmesi halinde trafosunun kapatılmasını istedi. 1996'dan bu yana tarımsal sulamada elektrik kullandığını ve cezayı ödediğini söyleyen Coşkunyürek, elektriğinin kesilmesi halinde 500-600 dekarlık arazisini sulayamayacağını ifade etti. Coşkunyürek, yetkililerin trafo ve güneş panellerini aynı tarlada istemediğini belirterek, "Ya trafo mu sökeceğim ya da güneş panellerini" dedi. Coşkunyürek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir bakın, aşağı yukarı nereden baksan 150 tane güneş paneli var. Bunlar hep maliyet, milli servet. Sonra devletimizin bize sunduğu bir imkanı bu kadar milli serveti biz söküp hurdaya mı satalım? Ne yapalım? Biz yetkililerimizden Sayın Cumhurbaşkanımızın, Tarım Bakanımızın, Ziraat Odaları Birliği Başkanımızın, milletvekillerimizin bizim sesimizi duyarak bu işe bir çözüm getirmelerini rica ediyorum, çiftçilerimiz adına. Köy içme sularındaki güneş panellerine bile ceza yazıyorlar. Vatandaş susuz mu kalsın ne yapsın? Bunları iki satır bir yazıyla herhalde isterlerse yapabilirler.

Tarımsal sulama, çiftçilerin tarımsal sulama panel veya elektrik sistemleri ve köy içme suları bu kanun dışında diye iki satır bir yazıyla bunu devre dışı bırakabilirler. Biz bunun projesini yapıp da bir ticari elektrik üretimi yapıp devlete satarak bir gelir elde ederek elektrik vermiyoruz. Devletimiz bize 7 yıllık kredi verdi. Ben atıyorum ortalama 5, 6. aylarda sulamaya başlıyoruz. En geç 10. ayın sonlarında genelde bitiyor sulama işimiz. Devletimiz bizim güneş panellerimizin ürettiği elektriği de bedava alsın bizden. Yani bizim de devletimiz bize nasıl imkan sunduysa bizim de bu devlete, devletimize, milletimize bir katkımız olsun. Bana para da vermesin istemiyorum. Öyle bir şey yok da bu kadar panel ürettiği elektrik boşa gitmesin."

Kaynak: ANKA