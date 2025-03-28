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Yozgat'ta Öğrencilerden İftar İkramı

Yozgat'ta Öğrencilerden İftar İkramı
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Yozgat'ta, iftar saatinde yolda olan yolculara Fatih Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri çorba, ekmek, kek ve hurma ikram etti. 'Yolunuzu İyilikle Kesiyoruz' projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, yolcular arasında büyük memnuniyet yarattı.

Yozgat'ta iftar saatinde seyahat halinde olan yolculara liseli gençler ikramda bulundu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'İyilik Haftası' olarak belirlediği haftada Fatih Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Yolunuzu İyilikle Kesiyoruz' sloganı ile iftara 10 dakika kala, yolda olan yolculara kendi üretimleri olan çorba, ekmek ve kekin yanında hurma ile su ikram etti.

Öğrenciler, iyilik kazanımlarını pekiştirirken, yolda olan şoför ve yolcular ikramdan duyduğu memnuniyetlerini ve mutluluklarını ifade etti. Jandarmanın da desteği ile yürütülen çalışmada tır şoförü Mehmet İhsan Beytepe, "Yolda hiç beklemediğim bir ikramdı. Gençlerin fikri ve kendi üretimleri olduğunu öğrenince çok duygulandım, geleceğe dair umutlarım arttı. Asla unutmayacağım bir Yozgat yol hatırası" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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