Yozgat'ta Minibüs Kazası: 2 Ölü, 15 Yaralı

Yozgat'ta Minibüs Kazası: 2 Ölü, 15 Yaralı
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Doğu Anadolu Bölgesi'ni batı illerine bağlayan D100 karayolu üzerinde Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

(YOZGAT) - Doğu Anadolu Bölgesi'ni batı illerine bağlayan Uluslararası D100 karayolunun Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Sazlıdere köyü mevkisinde meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 5'i ağır 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sivas Şarkışla'dan Ankara'ya dönen minübüs sürücüsü, Doğu Anadolu Bölgesi'ni batı illerine bağlayan Uluslararası D100 karayolunun Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Sazlıdere köyü mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti ve minibüs şarapole devrildi. Kazada 2 kişi olay yerinde öldü, 5'i ağır 15 kişi yaralandı.

Yaralılar Akdağmadeni, Saraykent ve Sorgun hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
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