Yozgat'ta Mantar Zehirlenmelerine Dikkat!

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta vatandaşlara ormanlık alanlardan toplanarak tüketilen mantarlar konusunda "zehirlenme" uyarısı yapıldı. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Kozan, "Hastalarımızın muhakkak dikkat etmesi gereken noktalardan biri, kültür mantarı haricinde mümkün olduğu kadar mantar yememelerini önermekteyiz. Mantar yedikleri zaman çok dikkatli olmaları gerekmektedir" dedi. Yozgat Valiği de "Doğadan toplanan mantarların bilinçsizce tüketilmesi son derece tehlikelidir" açıklamasını yaptı.

Yozgat il merkezi ve köylerinde, yağışların ardından doğada kendiliğinden yetişen mantarlar toplanarak tüketilmeye başlanırken; Yozgat Valiliği, resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımda, mantar zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. Valilik açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Doğada kendiliğinden yetişen mantarlar, zehirli olabilir ve tüketildiğinde ölümcül zehirlenmelere yol açabilir. Zehirlenme belirtileri, mantarın türüne göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle doğadan toplanan mantarların bilinçsizce tüketilmesi son derece tehlikelidir. Doğada bulunan 10 binin üzerinde mantar çeşidinin 100'den fazlası toksit düzeyde. Yabani mantar yerine kültür mantarı tercih edilmeli. Zehirli mantar tüketildikten 2-6 saat sonra etkileri görülebilir. Mantar yedikten sonra bulantı ve kusma, karın ağrısı, ishal gibi belirtiler görülmesi halinde vakit kaybetmeden hastaneye başvurmalı. Paketli üretim ve son tüketim tarihleri yazan, ambalajı bozulmamış deformasyona uğramamış mantar tüketilmeli. 'Hayvanların yediği mantar onları öldürmezse bize de bir sıkıntı olmaz. Kendi bahçemizde yetişen mantar, sıkıntı olmaz. Her zaman yediğim mantar hep aynı mantardır. Ben bu mantarı çok iyi ayırt edebiliyorum' gibi düşünülmemeli."

"Mantar intoksları çok dikkat edilmesi gereken bir durumdur"

Zehirli mantarların gözle ayırt edilemediğine dikkati çeken Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan da rengi, kokusu, yetiştiği alanın çayırlık olup olmaması, kurtlu olup olmaması, salyangozların bir kısmını yemiş olması mantarın zehirli olup olmadığına dair ipucu olarak kullanılamayacağını söyledi.

Zehirli mantarın pişirilmesi, kurutulması, dondurucuda saklanması ya da sirkeli suda bekletilmesinin zehrin etkisini yok etmeyeceğinin altını çizen Kozan, şöyle konuştu:

"Hastanemizde ilk açılışımızdan beri özellikle bu havalarda, yağmurlu havalarda, nemli durumlarda mantar zehirlenmeleri için gelen hastalarımız poliklinik ve acil servise başvurabilmektedir. Hastalarımızın muhakkak dikkat etmesi gereken noktalardan biri, kültür mantarı haricinde mümkün olduğu kadar mantar yememelerini önermekteyiz. Mantar yedikleri zaman çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Özellikle şikayetler konusunda çok temkinli olmaları lazım. O da bulantı, kusma, ishal gibi gastrointestinal semptomlar olduğu gibi baş dönmesi, göz kararması, bulanık görme gibi ve aşırı halsizlik gibi mantar yemeden sonra oluşabilmektedir. Bu tip şikayetleri olan hastalarımızın muhakkak en yakın hekime müracaat etmeleri gerekmektedir. Aynı zamanda hastanemizde enfeksiyon hastalıkları ve dahiliye tarafından da yakın takibi yapılabilmektedir. Mantar intoksları çok dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Servis ve yoğun bakımlarda yakın takip olan ve mortalite edindiğimiz ölümcül olabilen sonuçlara yol açabilmektedir. Muhakkak hastalarımızın kültür mantarı haricinde ekstra mantar yememelerini önermekteyiz ve mantar yedikten sonra oluşabilecek şikayetler konusunda da temkinli olmalarını önermekteyiz. Tüm hastalarımıza acil şifalar dilemekteyim."