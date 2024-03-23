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Yozgat'ta Kar Yağışı: Sürücüler ve Çiftçiler Uyarıldı

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SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı. Önceki gün gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ederken; Yozgat Valiliği, sürücüleri gizli buzlanma, çiftçileri zirai don, vatandaşlari da soba zehirlenmesi konusunda uyardı.

Türkiye'nin ilk Milli Parkı Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda seyirlik manzaralar oluşturan kar yağışı, hububat ve baklagil üreticilerini sevindirdi. Erken çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı. Yüksek kesimlerine 5 santimi bulan karla mücadele çalışmaları da özel idare ekipleri tarafından yürütülüyor.

VALİLİKTEN ZİRAİ DON UYARISI

Yozgat Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çiftçilere, vatandaşlara ve sürücülere şu uyarılarda bulundu:

"Yapılan son değerlendirmelere göre Yozgat il genelinde 25 Mart Pazartesi gününe kadar orta kuvvette zirai don, kuzey ve yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli don hadiselerinin görüleceği tahmin edilmektedir. Soğuk kış günlerinde sıcaklığımızı korumak için kullandığımız sobalar hayati tehlikelere sebep olabilir. Soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olmak hayati önem taşır. Özellikle köprü ve rampalar siyah buz tuzağıdır. Lütfen dikkatli olalım, trafik kurallarına uyalım. Kar yağışının devam ettiği yüksek kesimlerde tüm ekiplerimiz kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor."

Kaynak: ANKA / Yerel

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