Haberler

Yozgat'ta Kadınlar İmece Usulü Yufka Ekmeği Yapıyor

Güncelleme:
Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesi'nde, iş insanı Güner Öztürk'ün desteğiyle kadınlar imece usulü ile yufka ekmek yapmaya başladı. Tandırda yapılan yufkalar, ihtiyaç sahiplerine bedelsiz sunuluyor.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta kış aylarının vazgeçilmezi yufka ekmek ihtiyacı imece usulü ile hazırlanıyor. Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesi'nde ise iş insanı Güner Öztürk'ün desteği ile kadınlar imeceyle yufka ekmek hazırlayıp, ihtiyaçlarını masraf etmeden karşılıyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesi'nde iş insanı Güner Öztürk tarafından, imece geleneğini yaşatabilme adına modern bir tandır inşa ettirildi. Öztürk'ün un ve diğer malzemeleri kendisinin karşılayacağını, kadınların birbirleriyle yardımlaşarak ihtiyacı kadar kışlık yufka yapabilecekleri yönündeki duyurusu üzerine kadınlar, günlük olarak tandırda sabahın erken saatlerinde toplanıp, yufka ekmek yapmaya başladı. Bugüne kadar 4 kadının ihtiyacı olan yufka ekmek hazırlandı. 31 Aralık'a kadar talep edenlerin yufka ekmeği bedelsiz olarak, imece ile yapabilecekleri belirtildi.

"Oklavanı, tahtanı, saçkını al gel, ekmeğini yap götür"

İş insanı Güner Öztürk, önceki yıllarda un dağıtımı yaparak insanlara destek olmaya çalıştıklarını, bu yıl desteği bir adım ileriye taşıyarak yaptırdığı tandırda insanlara un desteği vermeye başladığını ve imece ile yufka ekmek ihtiyaçlarını karşılamalarını sağladığını anlattı.

Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, "Tandırımızın ilk ateşini yaktık, uzun süre de söndürmeyeceğiz. Ekibini topla, oklavanı, tahtanı, saçkını al gel, ekmeğini yap götür. Tandır bizden, un bizden, çay bizden; peynir, zeytin, kahvaltılık da bizden. Sizden tek isteğimiz, iki bazlama, bir de dua yeter" ifadelerini kullandı.

"İnsan çalıştırmıyoruz, para vermiyoruz, kendimiz, komşularımızın emekleriyle ekmeğimizi yapıyoruz"

Güner Öztürk'ün eşi Gülten Öztürk ve diğer yakınları da yufka yapan kadınlara eşlik ediyor.

Gülten Öztürk, amaçlarının geriden gelen genç nesillere üretimi aktarabilmek, imece geleneğini yaşatarak, yardımlaşma ruhunu gelecek nesillere aşılamak olduğunu ifade etti. Öztürk, şunları söyledi:

"İmece usulü ekmek yapıyoruz. İnsanlar ihtiyacı olsun olmasın burada gelip tandırı olmayan kişiler bizim temin ettiğimiz unla kendi ekmeklerini yapabilirler. Normalde maliyet olarak uyguna geliyor. İnsan çalıştırmıyoruz, para vermiyoruz, kendimiz, komşularımızın emekleriyle ekmeğimizi yapıyoruz. Maliyeti sadece un maliyeti, kullanılan yağ kullanırsak onun maliyeti, kahvaltı yaptığımızda onun, başka bir maliyet yok. Sağ olsun arkadaşlarımız geliyorlar, yardımcı oluyorlar. Hiçbiri emeğinin karşılığını istemiyorlar maddi olarak. Sadece un maliyeti. Kim gelirse gelsin unu da biz temin ettiğimiz için herhangi bir maliyeti yok. Birbirlerine yardımlaşarak ekmeklerini yapıyorlar."

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
