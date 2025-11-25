Yozgat’ta Kadına Yönelik Şiddete Karşı Program Düzenlendi

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında program düzenlendi.

Programda Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve il protokolü yer aldı. Açılış konuşmasını yapan Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper Alp, kadına yönelik şiddeti önlemenin önemine değindi. Alp, sözlerini şöyle sürdürdü: "İl müdürlüğümüz bünyesinde yer alan ŞÖNIM yani Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi şiddet mağduruna psikososyal destekten hukuki danışmanlığa, geçici barınmadan meslek edinme kurslarına kadar tek bir noktadan kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Hiçbir kadınımız çaresiz değildir. Devletimizin konuk evleri ve koruma mekanizmaları her zaman açıktır. Kadınlarımızı iş hayatına dahil etmek, onları ekonomik olarak bağımsız kılmak en büyük önceliklerimiz haline gelmiştir. Devletimizin sunduğu girişimcilik destek programları, meslek edindirme kursları ve pozitif ayrımcılık politikaları kadının ekonomik özgürlüğünü inşa etmesine imkan tanınmaktadır. Ekonomik bağımsızlığı olan kadın şiddete karşı en güçlü kalkan edilmiş demektir."

Konuşmanın ardından kurum amirlerinin sosyal mesaj verdiği video gösterisi izleyicilere sunuldu. Yöresel şarkılar seslendirildi. Farklı meslek gruplarından kadın katılımcılar hayat yolculuklarından kesitler anlattı, başka kadınlara moral motivasyon sağlayacak öneriler verdi. Aile Destek Merkezleri ve kadın kooperatiflerinin sergisinin gezilmesinin ardından program sona erdi. - YOZGAT