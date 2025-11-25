Haberler

Yozgat’ta Kadına Yönelik Şiddete Karşı Program Düzenlendi

Yozgat’ta Kadına Yönelik Şiddete Karşı Program Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir program düzenleyerek şiddet mağdurlarına destek vermenin önemine dikkat çekti. Kadınların ekonomik bağımsızlıklarının artırılması hedeflendi.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında program düzenlendi.

Programda Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve il protokolü yer aldı. Açılış konuşmasını yapan Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper Alp, kadına yönelik şiddeti önlemenin önemine değindi. Alp, sözlerini şöyle sürdürdü: "İl müdürlüğümüz bünyesinde yer alan ŞÖNIM yani Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi şiddet mağduruna psikososyal destekten hukuki danışmanlığa, geçici barınmadan meslek edinme kurslarına kadar tek bir noktadan kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Hiçbir kadınımız çaresiz değildir. Devletimizin konuk evleri ve koruma mekanizmaları her zaman açıktır. Kadınlarımızı iş hayatına dahil etmek, onları ekonomik olarak bağımsız kılmak en büyük önceliklerimiz haline gelmiştir. Devletimizin sunduğu girişimcilik destek programları, meslek edindirme kursları ve pozitif ayrımcılık politikaları kadının ekonomik özgürlüğünü inşa etmesine imkan tanınmaktadır. Ekonomik bağımsızlığı olan kadın şiddete karşı en güçlü kalkan edilmiş demektir."

Konuşmanın ardından kurum amirlerinin sosyal mesaj verdiği video gösterisi izleyicilere sunuldu. Yöresel şarkılar seslendirildi. Farklı meslek gruplarından kadın katılımcılar hayat yolculuklarından kesitler anlattı, başka kadınlara moral motivasyon sağlayacak öneriler verdi. Aile Destek Merkezleri ve kadın kooperatiflerinin sergisinin gezilmesinin ardından program sona erdi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi: Arada 9 puan fark var
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKübra Pelin:

Doğru bir planınız olmadan zor kazandığınız parayı riske atmayın. Körü körüne işlem yapmaya çalışırken önemli miktarda para kaybettim, ancak Bay NelsonFY'den uzman tavsiyesi aldığımdan beri portföyüm fırladı! 492.000 doların üzerinde kâr elde ettim ve Telegram'da "Nildatrading" adresinden kişiselleştirilmiş rehberlik için bana ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğan olay! Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu! Bir an olsun elini bırakmadı
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
'Bu hafta en önemli hafta' diyen İslam Memiş'ten altın için çarpıcı yorum

İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.