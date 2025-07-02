Yozgat'ta Jandarmadan Çocuklara Sürpriz Ziyaret

Yozgat'ta çocuklarla bir araya gelen Jandarma ekipleri yaptığı sürprizle çocukların yüzünü güldürdü.

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili mevkiinde, mevsimlik tarım işçilerinin beraberindeki çocukları ziyaret eden Jandarma personeli oyuncak, kıyafet, ayakkabı ve battaniye dağıttı. Etkinlikte çocuklarla sohbet eden ekip, mutlu anlara ortak oldu.

Aile içi Şiddetle Mücadele Kadın Çocuk Kısım Amirliği, insan hayatına dokunan bu tür çalışmalara devam edileceğini belirtti. - YOZGAT