Yozgat'ta Jandarmadan Çocuklara Sürpriz Ziyaret
Yozgat'ta jandarma ekipleri, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına oyuncak, kıyafet, ayakkabı ve battaniye dağıtarak yüzlerini güldürdü. Etkinlikte çocuklarla sohbet eden ekip, mutlu anlar yaşattı.
Yozgat'ta çocuklarla bir araya gelen Jandarma ekipleri yaptığı sürprizle çocukların yüzünü güldürdü.
Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili mevkiinde, mevsimlik tarım işçilerinin beraberindeki çocukları ziyaret eden Jandarma personeli oyuncak, kıyafet, ayakkabı ve battaniye dağıttı. Etkinlikte çocuklarla sohbet eden ekip, mutlu anlara ortak oldu.
Aile içi Şiddetle Mücadele Kadın Çocuk Kısım Amirliği, insan hayatına dokunan bu tür çalışmalara devam edileceğini belirtti. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel