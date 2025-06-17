Yozgat'ta Jandarma Personeli Kan Bağışında Bulundu
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 36 personel, 'Jandarma Var, Kan Var, Hayat Var' sloganıyla kan bağışında bulundu. Kampanya, kan stoklarını artırmak ve toplumsal dayanışmanın önemini vurgulamak amacıyla düzenlendi.
Yozgat'ta İl Jandarma Komutanlığı personeli, Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Toplumsal dayanışmanın önemini vurgulamak ve kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 36 personel kan bağışında bulundu.
'Jandarma Var, Kan Var, Hayat Var' sloganı ile ihtiyaç sahipleri için gereken kan stoklarındaki düşüşü önlemek ve kan bağışını artırmak maksadıyla kan bağışı kampanyası yapıldığı bildirildi. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel