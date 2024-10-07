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Yozgat'ta Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Yozgat'ta Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi
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Yozgat’ta bazı sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşü ve mitingine çoğunluğu lise öğrencilerinin oluşturduğu büyük bir grup katıldı. İsrail aleyhine sloganlar atan eylemciler, Filistin halkına yapılan zulmün son bulması için dua etti.

HABER: SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta bazı sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşü ve mitingine çoğunluğu lise öğrencilerinin oluşturduğu büyük bir grup katıldı. İsrail aleyhine sloganlar atan eylemciler, Filistin halkına yapılan zulmün son bulması için dua etti.

Yozgat Şehirlerarası Otobüs Terminali bölgesinde toplanan lise ve dengi okul öğrencileri ve vatandaşlar, Türkiye ve Filistin bayrakları, pankart ve dövizlerle Lise Caddesi'nden yürüyerek, Cumhuriyet Alanı'na ulaştı. Burada İsrail'i lanetleyen, Filistin lehine sloganlar atılan yürüyüş ve mitinge, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz da katıldı.

Yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bugüne çocuk, kadın, sivil demeden sürdürdüğü soykırımın bir yılını doldurduğu hatırlatıldıktan sonra hazırlanan basın açıklamasını Yozgat Şehit Bahadır Buhara Oğlu Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Zeynep Ebrar Kumral okudu. Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yozgat gençliği olarak, zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur diyerek, birileri bu yaşananları sıradanlaştırarak bize unutturmaya çalışırken 'unutmuyoruz ve kardeşlerimizin yanındayız' diyerek buradayız. Dile kolay tam bir yıldır kardeşlerimizin üzerlerine sicim gibi bombalar yağıyor. Gazze'de şehit edilenlerin sayısı son 20 yılda dünya üzerinde savaşlarda ölenlerin tamamından fazla. Bir yıldır Gazze'ye atılan bomba miktarı ise 2'inci dünya savaşında atılan tüm bombaların toplamından daha fazla. Tüm bunlar ortadayken maalesef Gazze'de daracık bir alana hapsedilmiş üç milyon insan, bütün insanlığın sessiz bakışları arasında yaşanan soykırımda, çaresizce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor."

Konuşmanın ardından yapılan dua ile mitinge katılanlar dağıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel

Filistin İsrail Yozgat

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