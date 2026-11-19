Yozgat'ta elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki genç Sorgun'da toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat'ın Aşağınohutlu Mahallesi'nde elektrik panosunun kapağını açarken akıma kapılarak olay yerinde hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç, cenaze namazının ardından Sorgun Çiğdemli'de toprağa verildi. Cenazeye ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Haber: Seyfi ÇELİKKAYA
(YOZGAT) - Yozgat'ta elektrik panosunun kapağını açtığı sırada akıma kapılarak olay yerinde hayatını kaybeden 18 yaşındaki Osman Kağan Yakışıklı Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli Beldesi'nde toprağa verildi.
Yozgat'ın Aşağınohutlu Mahallesi'nde yol kenarında bulunan şehir aydınlatma sistemine ait elektrik panosunun kapağını açan Osman Kağan Yakışıklı, elektrik akımına kapılarak olay yerinde yaşamını yitirmişti.
Gencin cenazesi, sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Çapanoğlu Büyük Camisi'ne getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Yakışıklı'nın ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze namazının ardından Osman Kağan Yakışıklı'nın naaşı, Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli Beldesi'ne götürülerek burada toprağa verildi.