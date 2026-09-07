Yozgat’ta dolu yağışından zarar gören çiftçiler destek bekliyor

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Akocak Mahallesi'nde yaklaşık 10 gün önce yağmur ve dolunun zarar verdiği nohut tarlalarının TARSİM sigortası bulunmasına karşın, hasat geciktiği gerekçesiyle hasarın karşılanmayacağı ileri sürüldü. Çiftçi Emrah Karabel, "Arazimizin sigortası vardı. İlçe tarım da geldi. Onlar da tespit ettiler. Sigortacılar geldi. Hasat geç yaptığımızdan sigortadan yararlanamayacağız söylendi, bize suç buluyorlar" dedi.

Yozgat'ta yaklaşık 10 gün önce yağan yağmur ve sonrasında düşen dolu, hasat öncesinde nohut ekili alanlara zarar verdi. Nohut daneleri, dolunun çarpması nedeniyle kabuğundan toprağa düştü, hasat edilemez hale geldi. TARSİM sigortası yaptıran çiftçiler, geç hasat yapıldığı gerekçesiyle zararın sigorta kapsamı dışında kaldığının söylendiğini, rakımın yüksek olması nedeniyle bölgede ekimin de biçimin de geç yapıldığını, dertlerini anlatacak yetkili bulamadıklarını ileri sürdüler.

"BU SENE ÇİFTÇİ ÇOK ZOR DURUMDA"

Akocak Mahallesi'nden Emrah Karabel, bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle ürünlerinin iyi olduğunu ifade ederek, "Hasat zamanına yakın nohutları dolu vurdu. O yüzden bayağı bir mağduruz. Arazimizin sigortası vardı. İlçe tarım da geldi. Onlar da tespit ettiler. Sigortacılar geldi. Bu sefer sigortacılar, hasat geç yaptığımızdan sigortadan yararlanamayacağız söylendi, bize suç buluyorlar. Bizim burada ekin biçiliyor, nohutlar daha yeni biçiliyor. Ay çekirdekleri daha biçilmedi, yeşil. O yüzden çok mağduruz köylü olarak. Mazotlar yüksek, tohum yüksek, gübre yüksek. Bu sene çiftçi vallahi çok zor durumda. Köylü olarak çiftçi olarak destek bekliyoruz. Zararlarımızın bir kısmı da olsa karşılanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"O KADAR TOHUMUMUZ, EZİYETİMİZ, MAZOTUMUZ HEP BOŞA GİTTİ"

Murat Çevik isimli çiftçi de, "10 gün önce köyümüzü dolu vurdu, nohutlarımızı. Nohutlarımızdan hiçbir verim alamadık. Tarım ilçeden, TARSİM'den geldiler. 'Biz hiçbir şey yapamayız' dediler, gittiler. Tohumumuzu bile alamadık. O kadar tohumumuz, eziyetimiz, mazotumuz hep boşa gitti. Emeklerimiz hep zayi oldu. Mağduruz. Çiftçilik artık bitti, hiçbir yerden bir netice alamadığımız için çiftçilikten soğuduk" diye konuştu.

Ramazan Karabel ise doluyla birlikte ürünün yüzde 90 gittiğini bildirerek, "İlçe tarımından geldiler, baktılar. Nohut hep yere serili. Adam kendi de diyor; 'Bundan bir şey çıkmaz ama yine de geldik.' Ne yapacağız bilmiyorum artık. Vallahi biçtirmeye hiç niyetim yok, motorun arkasında da kazayağı takılı zaten. Mecbur süreceğiz o şekilde. Tohum da çıkmaz. Ektiğimiz tohumu da masrafını da kurtarmaz. İlçe tarımından gelen böyle diyor. Devlet büyüklerimizden desteklerini bekliyoruz" dedi.

"BİÇTİĞİM NOHUT BİÇERDÖVERİN PARASINI KARŞILAMIYOR"

Biçerdöver operatörü Can Güney, haziran ayının 15'inde mazotun litre fiyatının 55-60 lira olduğunu hatırlattı. Şu anda mazotun 90 lira olduğunu, dekar başına 350 lira biçme parası aldıklarını aktaran Güney, "Daha önceden 200-210 liraya biçiyorduk. 220 liraya engebeli arazilerde çalışıyorduk. Şu anda biçtiğim nohut biçerdöverin parasını karşılamıyor. Sabahtan beri 60 dekar yer biçtik. Bir ton yok biçtiğimiz. Bir ton nohut. Nasıl olacak bilmiyorum" diye konuştu.

"BU MALİYETLERLE HİÇBİR ŞEKİLDE KURTARMA ŞANSIMIZ YOK"

Gökhan Karabelli de şunları anlattı:

"Tarım arazilerimizi dolu vurdu. Gerek ilçe tarım gerek tarım sigortalarına başvurduk. Başvurularımızı dilekçelerimizi yazdık. Allah'a şükür bir ses yok kimsede. Bir gayret yok. Hani derler ya 'vuruyorlar abalının sırtına', vuruyorlar çiftçinin sırtına. Gerçekten olmaz, bu kadar da olmaz. Sorgun Eymir Akocak Mahallesi'nde benim yaşıtımda genç olarak ben varım. Şu maliyette ya da bu girdilerle, bu çıktılarla gelecek dönemlerde ben de yapmamayı düşünüyorum. Bu girdi çıktılar nasıl olacak? Mazot 90 lira olmuş, gübre 40 bin lira olmuş. Bu maliyetlerle hiçbir şekilde kurtarma şansımız yok. Nasıl olacak gerçekten? Düşünceli bir durum, gerçekten düşünüyorum."

Kaynak: ANKA