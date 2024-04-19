Yozgat'ta deprem sonrası hasar tespit çalışmaları başladı

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen Yozgat'ın Kadışehri, Çekerek, Aydıncık ve Akdağmadeni ilçelerinde hasar tespit çalışmalarına başlandı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, şu ana kadar 147 konut, 8 cami, 2 minare, 14 ahır hasar gördüğüne dair talebin geldiğini söyledi.

Tokat'ta dün meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen Yozgat'ın Tokat iline sınır ilçelerine bağlı Kadışehri ilçesine bağlı köylerde de hasar meydana geldi. Köylerde evleri hasar gören vatandaşlar geceyi sokaklarda ve AFAD tarafından kurulan çadırlarda geçirdi. Depremin verdiği zarar gün ışığı ile birlikte daha net görüldü. AFAD ve tarım müdürlüğüne bağlı ekipler köylerde hasar tespitine başladı. Depremden zarar gören vatandaşların, kaymakamlıklara, köy ve mahalle muhtarlarına, emniyet ve jandarma birimleri ile köy, mahalle ve beldelerde görev alan hasar tespit ekiplerine doğrudan başvuru yapmaları istendi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, depremden etkilenen ilçelerde vatandaşları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti. Depremde herhangi bir can kaybının olmadığını bildiren Vali Özkan, şu ana kadar 147 konut, 8 cami, 2 minare, 14 ahır hasarına dair talep veya ekiplerin tespitinin olduğunu bildirdi. Özkan, "Bizim bir çok insanımız da dışarıda yaşıyor. Bunlar da gelip, bakıp talepte bulunacaklardır. Bu rakam biraz daha artacaktır. Ama çok şükür çok ciddi bir problemimiz yok" dedi.