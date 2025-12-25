Haberler

Yozgat'ta Akademisyenler Hpv Konusunda Farkındalık Oluşturmak İçin Sahaya İndi

Yozgat Bozok Üniversitesi, toplumda sağlık bilincinin artırılması, enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi ve toplum sağlığının sürdürülebilir şekilde korunması amacıyla "HPV, Tanı, Tedavi ve Aşılar" temalı bilgilendirme etkinliğinin alandaki ilkini Bahadın Beldesi'nde yaptı.  Etkinlikte Human Papilloma Virüsü'nün (HPV) toplum sağlığı üzerindeki etkileri, korunma yolları, erken tanının önemi ve aşılamanın rolü konuları ele alındı. Prof. Dr. Çiğdem Kader, HPV’nin sinsi bir virüs olduğunun altını çizdi, "Hamam esnasında aldığımız o aktivitelerde kullandığımız eşyalardan ya da masaj yaptırırken tellakların vücudumuza temasıyla bu virüsü alabiliriz" dedi.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Kader, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Doğan Yüksekol, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Esma Kır ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Nursema Aköz, Yozgat'ın Bahadın Beldesi'nde HPV tanı, tedavi ve aşılar hakkında bilgilendirmede bulundu. Etkinliğe kasabada yaşayan kadınlar kadar erkekler de ilgi gösterdi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Esma Kır, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"HPV virüsünün 400'den fazla türü mevcut ve bunların yaklaşık 40 kadarı da genital bölgeyi enfekte edebiliyor. Baş, boyun kısımlarında, mide, bağırsak kısımlarında da enfekte edebilen, ciltlerde enfekte olabilen bir virüs çeşidi ve birçok kansere de neden olabiliyor. Serviks kanseri dediğimiz aslında rahim ağzı kanserine en fazla neden olabiliyor. Erkeklerde de penis kanseri yapabiliyor. O yüzden sadece kadınları ilgilendirmiyor aslında."

"Derimiz ve mukozamızdaki mikro çizikler, yani küçük çizikler aracılığıyla giriyor"

Prof. Dr. Çiğdem Kader de şu açıklamalarda bulundu:

"Bunun kansere neden olan 20 ile 40 arasında değişen alt türü var. Diğer türleri siğil gibi lezyonlara neden oluyor. Bizim esas korktuğumuz, önemsediğimiz bu 40 türüne yakalanmamak. Bu virüsün yaşam döngüsünü biraz tanırsak kendimizi koruma açısından da biraz bilgi edinmiş oluruz. Nerede yaşıyor? Nasıl bulaşıyor insanlara? Derimiz ve mukozamızdaki mikro çizikler, yani küçük çizikler aracılığıyla giriyor. Temasla bulaşıyor. Bu gerek cinsel temas olabilir gerek cinsel olmayan deri temasıyla bulaşabiliyor ve bulaşması için de mukozada ve cildimizde küçük çiziklerin, çatlakların olması gerekiyor. Hamam esnasında aldığımız o aktivitelerde kullandığımız eşyalardan ya da masaj yaptırırken tellakların vücudumuza temasıyla bu virüsü alabiliriz. Ortak kullandığımız duş, banyo, tuvaletle de bu virüs bir şekilde vücuda alınabiliyor."

Doç. Dr. Özlem Doğan Yüksekol da Yozgat halkına, üniversite personeline, öğrencilere HPV tanı, tedavi ve aşılar başlıklı eğitimleri başlattıklarını bildirdi. Önce üniversite bünyesindeki fakülte ve yüksekokullardan eğitimlere başladıklarını aktaran Yüksekol, sonrasında da saha eğitimlere yöneldiklerini vurguladı.

