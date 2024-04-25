Veteriner Hekim Volkan Lale, Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, 2022 yılında mezbahada çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden veteriner hekim Volkan Lale, ikinci ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Veteriner hekimin eşi Dilek Lale, eşinin katillerinin cezalandırılmasını beklediklerini söyledi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, önceki yıl mezbahada çıkan kavgada bıçaklanarak yaşamını yitiren veteriner hekim Volkan Lale için doğum yeri olan Sorgun'un Mehmetbeyli köyündeki mezarı başında anma programı düzenlendi. Yozgat Veteriner Hekimler Odası tarafından düzenlenen anma programına, veteriner hekim Volkan Lale'nin yakınları, eşi ve çocuklarıyla birlikte meslekteşları da katıldı. Volkan Lale için dualar okundu. Volkan Lale'nin eşi 3 çocuk annesi Dilek Lale, "Çok zorlu günler geçirdik, hala geçiriyoruz, Mahkeme sürecinde özellikle. İstediğimiz sonucu alamadık. Bu bizi daha çok üzdü. Adalet yerini bulmadı. Yargı süreci hala devam ediyor. İnşallah istediğimiz gibi olur sonuç" dedi.

"MESLEKTAŞIMIZI UNUTMAYACAĞIZ"

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, "Toplum sağlığını korumak isterken canını verdi, meslektaşımız şehit oldu, meslek şehidimiz. Bizler geçen yılda olduğu gibi bu senede buradayız. Meslektaşımızı unutmayacağız. Bütün camiamız burada olacağız, unutturmayacağız. Aslında bizim mesleğimiz için bir sembol isim oldu. Dolayısıyla daima anıp, diğer meslektaşlarımızın da bunu unutmaması, toplum sağlığıyla ilgili ülkemizin genel gelenekleriyle ilgili bu saygıyı daima yaşatmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"VETERİNER HEKİMLER KAPSAM İÇİNE ALINMIYOR"

Veteriner Hekimleri Derneği Genel Başkanı Dr. Gülay Ertürk, sağlıkta şiddet yasasının içerisinde veteriner hekimlerin alınmadığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Volkan Lale gerçekten kamu halk sağlığını, toplum sağlığını öncelediği için hunharca katledilerek aramızdan ayrıldı, ayrılmak zorunda bırakıldı, şehit edildi. Veteriner hekimler olarak onun meslektaşı olarak öncelikle acılı ailenin yanındayız. O acı hepimizin acısı. Diliyoruz ki bu tarz olaylar tekrarlanmasın, yaşanmasın. Ancak bu olay cinayetle sonuçlanan bir olaydı, meslektaşımızı şehit ettiler. Şehitlik aşamasına gelmeden yine birçok mağduriyete maruz bırakılan, darp edilen, yine mesleğini icra ederken, halk sağlığını öncelediği için, işini yaparken darp edilerek zor durumda bırakılan birçok veteriner hekim var. Buna rağmen ne yazık ki sağlıkta şiddet yasasının içerisinde birer sağlık çalışanı olduğu halde Veteriner hekimler kapsam içine alınmıyor. Kapsam dışında bulunduruluyor. Bu cumartesi günü Dünya Veteriner Hekimler Günü. Biz bugün burada çok değerli bir meslektaşımızın ölümünün ikinci yılında onu anmak üzere bulunuyoruz. Acı hepimizin acısı. Diliyoruz ki bu olaylar bir kez daha yaşanmasın."