Yozgat İnandık Barajı Düzenlenen Törenle Hizmete Açıldı

Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT)- Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan 564 tesisin toplu açılış töreni ile Yozgat'ın Yerköy ilçesinde depolanacak su ile 28 bin 750 dekar tarım arazinin sulanacağı İnandık Barajı da işletmeye açıldı.

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta kıraç toprakların sulanıp, daha bol ve kaliteli ürün alınabilmesi amacıyla Yerköy ilçesi Belkavak köyü yakınlarında yapımı planlanan ve 2017 yılının Ağustos ayında temeli atılan İnandık Barajı'nın açılışı törenle yapıldı. Törende Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, AKP Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise törene video konferans yöntemiyle katıldı.

Daha sonra İnandık Barajı'nın açılış kurdelesi katılımcılar tarafından kesilerek dua edildi.