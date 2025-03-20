Yorgun Katırın Hayatı Esnaf ve Vatandaşların Duyarlılığı ile Kurtarıldı

Van'ın Çatak ilçesinde açlık ve yorgunluktan yere yığılan bir katır, çevredeki esnafın ve vatandaşların duyarlılığı sayesinde hayata tutundu.

Olay, bugün öğle saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolda birden yere yığılan katırın imdadına çevredeki esnaf ve vatandaşlar koştu. Katırı, yol ortasından battaniye ile alarak kenara çekip su ve yiyecek veren vatandaşlar, hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, gerekli kontrolleri yaparak hayvanın sahipli olduğunu tespit ederek sahibine ulaşıldı. Zabıta ekiplerinin olay yerine çağırdığı özel bir veteriner tarafından gerekli muayenesi yapılan katıra iğne yapılarak tedavisine başladı.

Yapılan müdahale sonrasında katır yeniden ayaklanarak sahibi tarafından eve götürüldü. - VAN