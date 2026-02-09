Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
Uşak'ta belediyeye bağlı bir temizlik personeli, yerde bulduğu ve içinde değerli eşyalar bulunduğu belirlenen çantayı yetkililere teslim etmek yerine alarak olay yerinden uzaklaştı. Çantanın sahibinin başvurusu üzerine emniyet güçlerince başlatılan incelemede, güvenlik kameraları üzerinden kimliği ve çantayı aldığı anlar tespit edilen personelin iş akdi feshedildi.
- Uşak Belediyesi'nde görevli bir temizlik personeli, sokakta bulduğu değerli eşyalar içeren çantayı yetkililere bildirmeden alıp uzaklaştı.
- Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, güvenlik kamera kayıtları inceleyerek çantanın belediye personeli tarafından alıkonulduğunu tespit etti.
- Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın talimatıyla, çantayı teslim etmeyen personelin iş akdi feshedildi.
Uşak Belediyesi'nde görevli bir temizlik personelinin, sokakta bulduğu ve içinde değerli eşyalar bulunan çantayı yetkililere bildirmek yerine alıp uzaklaşması, iş akdinin feshedilmesiyle sonuçlandı. Belediye Başkanı Özkan Yalım, olayın netleşmesinin ardından "etik değerler" vurgusu yaparak personelin görevine son verilmesi talimatını verdi.
KAMERA KAYITLARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Edinilen bilgiye göre olay, şehrin en işlek noktalarından biri olan İsmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Görevlipersonel, temizlik yaptığı esnada yerde sahipsiz bir plastik çanta buldu. İçinde değerli eşyaların olduğu öğrenilen çantayı alan personel, durumu amirlerine veya emniyet güçlerine bildirmek yerine çantayla birlikte bölgeden uzaklaştı.
EMNİYETİN TAKİBİ SONUÇ VERDİ
Çantasını kaybeden vatandaşın başvurusu üzerine Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir tahkikat başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, çantanın belediyeye bağlı temizlik işçisi tarafından alındığını ve sahibine ulaştırmak yerine alıkonulduğunu tespit etti.
BAŞKAN YALIM'DAN TALİMAT
Emniyet birimlerinin tespit ettiği bilgiler Uşak Belediyesi'ne iletildi. Konunun kendisine aktarılmasının ardından derhal bir inceleme başlatan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, personelin bu davranışının belediye etik ilkeleri ve güven sarsıcı bir eylem olduğunu belirterek iş akdinin feshedilmesi talimatını verdi.
İŞ AKDİ FESHEDİLDİ
Belediye bünyesinde yapılan resmi işlemlerin ardından, bulduğu değerli eşyaları teslim etmeyen personelin işine son verildiği açıklandı. Belediye yetkilileri, benzer durumların kurumun güvenilirliğini zedelediğini ve bu tür durumlara tolerans gösterilmeyeceğini vurguladı.