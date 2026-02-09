Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi

Uşak Belediyesi'nde görevli bir temizlik personelinin, sokakta bulduğu ve içinde değerli eşyalar bulunan çantayı yetkililere bildirmek yerine alıp uzaklaşması, iş akdinin feshedilmesiyle sonuçlandı. Belediye Başkanı Özkan Yalım, olayın netleşmesinin ardından "etik değerler" vurgusu yaparak personelin görevine son verilmesi talimatını verdi.

KAMERA KAYITLARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Edinilen bilgiye göre olay, şehrin en işlek noktalarından biri olan İsmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Görevlipersonel, temizlik yaptığı esnada yerde sahipsiz bir plastik çanta buldu. İçinde değerli eşyaların olduğu öğrenilen çantayı alan personel, durumu amirlerine veya emniyet güçlerine bildirmek yerine çantayla birlikte bölgeden uzaklaştı.

EMNİYETİN TAKİBİ SONUÇ VERDİ

Çantasını kaybeden vatandaşın başvurusu üzerine Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir tahkikat başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, çantanın belediyeye bağlı temizlik işçisi tarafından alındığını ve sahibine ulaştırmak yerine alıkonulduğunu tespit etti.

BAŞKAN YALIM'DAN TALİMAT

Emniyet birimlerinin tespit ettiği bilgiler Uşak Belediyesi'ne iletildi. Konunun kendisine aktarılmasının ardından derhal bir inceleme başlatan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, personelin bu davranışının belediye etik ilkeleri ve güven sarsıcı bir eylem olduğunu belirterek iş akdinin feshedilmesi talimatını verdi.

İŞ AKDİ FESHEDİLDİ

Belediye bünyesinde yapılan resmi işlemlerin ardından, bulduğu değerli eşyaları teslim etmeyen personelin işine son verildiği açıklandı. Belediye yetkilileri, benzer durumların kurumun güvenilirliğini zedelediğini ve bu tür durumlara tolerans gösterilmeyeceğini vurguladı.