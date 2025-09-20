YÖK Başkanı TEKNOFEST'te BEUN Standını Ziyaret Etti

Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'25, gençlerin bilim ve teknolojiyle buluştuğu büyük bir heyecana sahne olmaya devam ederken, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da etkinliğe katılarak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi standını ziyaret etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) standına özel bir ziyarette bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitenin teknoloji alanındaki projelerini yakından inceledi. Ziyaret sırasında BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de kendisine eşlik ederek üniversitenin yürüttüğü bilimsel çalışmalar, öğrenci projeleri ve teknolojik gelişmeler hakkında detaylı bilgiler verdi.

Ziyaret kapsamında YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ZBEÜ Otomasyon ve Ar-Ge Takımı (OVAT) tarafından geliştirilen otonom aracı imzaladı. Prof. Dr. Özvar, TEKNOFEST'te önemli dereceler elde eden BUEN Teknoloji Takımı öğrencilerinin gösterdiği üstün performanstan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Ülkemizin önemli akademik kurumlarından biri olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin sahip olduğu başarılar hepimizi gururlandırıyor. Bu vesileyle başta Rektörümüz Sayın Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere, bu başarıda emeği geçen tüm akademisyenlerimizi ve kıymetli öğrencilerimizi tebrik ediyor, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesine ve Zonguldak halkına selamlarımı iletiyorum." dedi.

BEUN Rektörü Prof. Dr. Özölçer ise, YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerine teşekkürlerini arz etti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, gençleri teknoloji üretmeye teşvik eden, onların potansiyellerini açığa çıkaran projeleriyle TEKNOFEST'te fark oluşturmaya ve başarı hikayelerine imza atmaya devam ediyor. - ZONGULDAK