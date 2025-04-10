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Yoğun Kar Yağışı Sebebiyle Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

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Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı, Şarkışla ilçesinde sebze yüklü bir tırın devrilmesine neden oldu. Kaygan yolda kontrolünü kaybeden tırın sürücüsü yaralanırken, sebzeler etrafa saçıldı.

Yoğun kar yağışı kazaya neden oldu, sebze yüktü tır böyle devrildi

SİVAS - Sivas'ta gece etkili olan yoğun kar yağışı kazalara neden oldu. Şarkışla ilçesinde kontrolden çıkan sebze yüklü tır devrildi.

Sivas'ta gece yarısı başlayan yoğun kar yağışı sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Beklenmedik Nisan karı trafikte de aksamalara ve kazalara neden oldu. Sivas-Kayseri karayolu Şarkışla ilçe geçişinde H.S. idaresindeki 60 HS 080 plakalı sebze yüklü tır, kaygan yolda kontrolü kaybederek yoldan çıkıp devrildi. Kazara sürücü yaralanırken sebzeler etrafa saçıldı. Kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BARDAK - Yerel
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