Bitlis'te hasta kurtarma operasyonu
Bitlis'in Güroymak ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolu kapanan Çıtak köyünde rahatsızlanan 62 yaşındaki Sevrük Hanım'a sağlık ekipleri ulaşmak için zorlu bir mücadele verdi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan bir vatandaş için sağlık ve özel idare ekipleri zamanla yarıştı.

Güroymak ilçesine bağlı Çıtak köyünde yaşayan ve anjiyo öyküsü bulunan 62 yaşındaki Sevrük Hanım'ın rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayarak yardım istedi. Ancak yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapalı olması üzerine bölgeye Güroymak Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra ilçe özel idaresi karla mücadele ekipleri de sevk edildi.

Ambulansın ilerleyemediği yolda, iş makineleri öncülük ederek kar savurma aracı açma çalışması yaptı. Yaklaşık 2 saat süren zorlu operasyonun ardından sağlık ekipleri hastaya ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan vatandaş, ambulansla Güroymak Devlet Hastanesi'ne nakledildi. - BİTLİS

