Ylımaz: 'Çocuklarımıza daha güzel bir geleceği hep beraber inşa edeceğiz'

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından kente gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için sürdükleri çalışmalara destek veren gönüllülere teşekkür etti.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, afet bölgesinde yaraları sarmaya devam ederken, kente gelen depremzedeleri de yalnız bırakmıyor. Toroslar Belediyesinin ev sahipliğinde Mersin Dernekler Federasyonu ile birlikte organize edilen yemekli mevlid programında, ilçedeki sosyal tesisler ve evlerde misafir edilen depremzede vatandaşlar ağırlandı.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşların dualarla yad edildiği programa Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, İlçe Müftüsü Bayram Danacı, Mersin Dernekler Federasyonu ve Mersin Bitlisliler Derneği Başkanı Tahsin Kırboğa ile yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyeleri katıldı. Başkan Yılmaz, masaları tek tek dolaşarak depremzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve çocuklara hediyeler verdi.

"El birliğiyle sıkıntıları aşacağız"

Mersin Dernekler Federasyonu ve Mersin Bitlisliler Derneği Başkanı Tahsin Kırboğa, amaçlarının ilçedeki depremzede vatandaşlarla bir araya gelip kaynaşmak olduğunu belirterek, depremin hemen ardından teyakkuza geçerek yardım ve destek çalışmalarını başarıyla sürdüren Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve ekibine teşekkür etti. Kırboğa; "Allah, bir daha ülkemize, milletimize böyle bir afet yaşatmasın. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. El birliğiyle sıkıntıları aşacağız" dedi.

Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenledikleri mevlid programında depremzede vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yılmaz, "Sizler, bizim şeref misafirimizsiniz. Başımızın tacısınız. Her zaman ihtiyacınız olduğunda bizler, buradayız. Güzel çocuklarımıza daha güzel bir geleceği hep beraber inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Tüm gücümüzle depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız"

Yılmaz, ilçeye yerleşen depremzedelerin eksik ve ihtiyaçları için imkanları ölçüsünde destek olmaya devam edeceklerini kaydederek, "Yüzyılın felaketini yaşadığımız bu zor günlerde devletimiz, milletimiz el ele, gönül gönüle dünyada eşi benzeri olmayan bir dayanışma örneği gösteriyor. Depremin ilk gününden bugüne kadar organize olup iş makineleri ve ekipleriyle afet bölgesinde bulunan Mersin Dernekler Federasyonu ve Mersin Bitlisliler Derneği Başkanı Tahsin Kırboğa'ya ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Depremzede vatandaşlarımız her türlü sıkıntı ve dertlerinde bizlere ulaşabilirler. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu süreci devlet, millet el ele atlatacağız. Allah, birliğimizi ve beraberliğimiz daim eylesin" diye konuştu. - MERSİN