YKS Maratonu Başladı: İzmir'de Adaylar Son Anda Sınava Yetişti

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) İzmir’de saat 10.15 itibarıyla başladı. Bazı adaylar son saniyelerde sınav salonuna yetişmeyi başardı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15 itibariyle başlarken, İzmir'de bazı adaylar son anda sınava yetişti.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu yıl 2 milyon 560 bin 640 adayın katılımıyla gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu başladı. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'de de saat 10.15 itibariyle başladı. İzmir'in Konak ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi'nde ise sınav öncesi adeta nefesler tutuldu. Sınav salonlarına girişlerin sona erdiği saat 10.00'a saniyeler kala bazı adaylar koşarak okul kapısına yetişti. Görevliler, geç kalınmaması için sınav evraklarını hızla kontrol ederken, güvenlik ekipleri de üst aramalarını seri bir şekilde gerçekleştirdi.

Son anda yetiştiler

Adayların aileleri okulun dış kapısında heyecanla beklerken, öğrencilerin zamanla yarıştığı anlar kameralara da yansıdı. Sınav görevlilerinin ve güvenliğin koordineli çalışması sayesinde son anda gelen adaylar sınav salonlarına alınmayı başardı.

"Biz de heyecanı yaşıyoruz"

Sınav salonuna giren çocuklarıyla birlikte aynı heyecanı yaşadıklarını söyleyen Salih Çabuk adlı vatandaş, "Allah çocukların emeklerinin karşılığını versin. 1 senedir dershaneye gidiyor. Çok heyecanlıyız; onunla birlikte biz de aynı süreci yaşıyoruz. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız. İyi bir bölüm tuttursun istiyoruz. Biz İzmir'de okumasını istiyoruz. Dışarıya gönderme şansımız yok fazla. İç mimarlık bölümünü istiyor. İnşallah başarır" diye konuştu. Semra Çabuk ise, "Avukat olsun istiyoruz. Bakalım haklarında hayırlısı. Tabii bu sınav zor bir sınav. Ne çıkacak bilmiyoruz. Çok iyi hazırlandı bir sene boyunca ama bakalım. Nasip haklarında hayırlısı" dedi.

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) yarın, Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün öğleden sonra yapılacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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