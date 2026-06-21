Şahin timleri sınava 1 dakika kala genç kızı yetiştirdi

Düzce'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için yanlış okula giden adayın yardımına trafik polisleri koştu. Düzce Emniyet Müdürlüğüne bağlı "Şahin" timlerinin motosikletle doğru okula ulaştırdığı aday, sınavın başlamasına 1 dakika kala salona yetişmeyi başardı.

Edinilen bilgiye göre, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) Mevlana Kız Meslek Lisesinde giren bir aday, AYT oturumunun da aynı okulda yapılacağını düşünerek sabah saatlerinde tekrar aynı adrese gitti. Okul bahçesinde durumun farkına varan ve asıl sınav yerinin Düzce Meslek Yüksekokulu olduğunu öğrenen adayın yaşadığı paniği, o sırada bölgede görevli olan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Şahin timleri fark etti. Öğrencinin sınavı kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını gören ekipler, zamanla yarışmak için hemen harekete geçti.

Adayı motosiklete bindiren Şahin timleri, trafiği de göz önünde bulundurarak hızlı ve güvenli şekilde Düzce Meslek Yüksekokuluna doğru yola çıktı. Ekiplerin başarılı müdahalesi sayesinde genç kız, kapıların kapanmasına sadece 1 dakika kala sınava gireceği okula ulaştırıldı. Sınav stresi ve gecikme paniği yaşayan aday ile ailesi, zamanında yetişmesini sağlayan emniyet personeline teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı