Yıllardır evlerinden çıkamayan engelli kızların isteği yerine getirildi

Şırnak'ta yıllardır yürümeye hasret engelli iki genç kız için kaymakam harekete geçti. Hayırsever bir vatandaş tarafından gönderilen akülü sandalye sahiplerine teslim edildi. Mutlulukları gözlerinden okunan engelli iki genç kız duygusal anlar yaşadı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde engelli iki genç kız, maddi durumları iyi olmadığı için yıllardır evlerine hapsolmuştu. Bunu duyan ilçe Kaymakamı Hasan Uğuz, ev ziyaretleri gerçekleştirerek engelli iki genç kızın evlerine misafir oldu. Kaymakam Uğuz, 22 yaşında olan Elvan Bal ile 19 yaşında olan Zozan Kılıç'a akülü araba sözü verdi. Bir hafta geçmeden İstanbul'da hayırsever bir vatandaş tarafından gönderilen akülü arabalar sahiplerine teslim edildi. Kaymakam Hasan Uğuz, Cumhuriyet savcısı Emre Karacan ile beraber akülü arabaları evlerine kadar götürdü.

İlk defa akülü arabaya kavuşan iki genç kızın mutluluğu gözlerinden okundu. Kaymakam Uğuz, Zozan ve Elvan'ın geçen hafta kendilerinden akülü araba istediğini anımsattı. Uğuz, "Sağ olsun bizde hayırsever bir iş adamımıza ilettik. Alpsel Bey çağrımıza ses verdi. Bu gün teslim ettik, çok sevindiler. Katkılarından dolayı herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Zozan Kılıç'ın Babası Nadir Kılıç ise kaymakam Uğuz'un kızının isteğini geri çevirmediğini ifade etti. Kılıç, "Allah razı olsun bize bu gün güzel bir hediye getirdi. En çok kızım sevindi; minnettarım. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel