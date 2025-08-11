Yılkı Atlarının Dron ile Havadan Görüntüleri Büyüledi
Afyonkarahisar'ın Yellibel Yaylası'ndaki yılkı atları, dron ile çekilen görüntülerle mest etti. Ürkeklikleri ve yavrularını hiç yalnız bırakmamaları ile dikkat çeken atların sürü halinde görüntüsü, doğal yaşamın güzelliklerini gözler önüne serdi.
Afyonkarahisar'da ürkeklikleri ile bilinen yılkı atlarının dron ile havadan çekilen görüntüleri görenleri mest etti.
Emirdağ ilçesinin 2 bin 300 rakımlı Yellibel Yaylası'ndaki yılkı atları doğal yaşam ortamlarında görüntülendi. Ürkeklikleri ile bilinen ve yaylanın adeta sembollerinden birisi haline gelen yılkı atlarının sürü halindeki görüntüsü ilginç bir manzara oluşturdu. Atların sürekli hareket halinde olmaları bir başka dikkat çekici konu oldu. Ayrıca, yetişkin atlarını yavrularını bir an olsun yalnız bırakmaması ise görenleri gülümsetti. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel