Yılkı Atlarının Dron ile Havadan Görüntüleri Büyüledi

Afyonkarahisar'da ürkeklikleri ile bilinen yılkı atlarının dron ile havadan çekilen görüntüleri görenleri mest etti.

Emirdağ ilçesinin 2 bin 300 rakımlı Yellibel Yaylası'ndaki yılkı atları doğal yaşam ortamlarında görüntülendi. Ürkeklikleri ile bilinen ve yaylanın adeta sembollerinden birisi haline gelen yılkı atlarının sürü halindeki görüntüsü ilginç bir manzara oluşturdu. Atların sürekli hareket halinde olmaları bir başka dikkat çekici konu oldu. Ayrıca, yetişkin atlarını yavrularını bir an olsun yalnız bırakmaması ise görenleri gülümsetti. - AFYONKARAHİSAR