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Yıldız Sarayı'na ziyaretçi akını

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Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Yıldız Sarayı, halka açıldığı 20 Temmuz'dan bu yana ziyaretçi akınına uğradı.

Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Yıldız Sarayı, halka açıldığı 20 Temmuz'dan bu yana ziyaretçi akınına uğradı. Hafta sonunu fırsat bilen İstanbullular ziyaret için müzenin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Uzun yıllar devam eden restorasyon, konservasyon ve peyzaj çalışmalarının ardından ziyarete açılan Yıldız Sarayı'nda, 'Büyük Mabeyn Köşkü', Çit Kasrı, 'Küçük Mabeyn Köşkü' ve 'Has Bahçe' başta olmak üzere birçok yapı ve alan tarihinde ilk kez görüldü. Sultan II. Abdülhamid'in hayatına, kişiliğine ve liderliğine ışık tutan eserler, ilk defa 'müze' olarak sergilendi. Sultan 2. Abdülhamid ile özdeşleşen, büyüklüğü ve zenginliğiyle benzersiz olarak tarif edilen kütüphane de, yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi gördü.

Uzun kuyruklar oluştu

Beşiktaş'ın Yıldız tepesinde kurulan ve asıl şeklini Sultan 2. Abdülhamid döneminde alan Yıldız Sarayı, bir hafta gibi kısa sürede 'şehrin en çok gezilenleri' arasındaki yerini aldı. Kapılarını dünyaya kapattıktan yaklaşık 1 asır sonra ziyarete açılan sarayı, her gün ortalama 6 bin kişiyi ağırladı. Pazar gününü değerlendirmek isteyen İstanbullular müzenin önünde yüz metreleri bulan uzun kuyruklar oluşturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusuyla 1 Eylül'e kadar ücretsiz gezilebilmesi, ziyaretçi sayısının artışında etkili oldu.

Padişahların hayatını merak ettiğini söyleyen Sude Nur Kurt, "Görmek istiyorum padişahlar nasıl yerlerde yaşamışlar, neler geçirmişler merak ediyorum. Gelmeden önce araştırma da yaptım doğru mu bu bilgiler diye teyit edeceğim. Ailemle birlikte geldim gerçekten yoğun bir ilgi var. Biz de görmek gezmek istiyoruz, 10 dakikadır sıradayız. Sıra hızlı ilerliyor sanırım üst araması falan da var ama bakacağız" dedi.

Çok heyecanlı olduğunu belirten Sena Kaygısız, "Televizyondan görüp geldik. Padişahların hayatını görüp hayatlarına bakmak istedik. Çok heyecanlıyız, arkadaşım ve annemle beraber geldim. Çok fazla sıra var 1 Eylül'den sonra ücretli olacak sıra biraz daha azalabilir" diye konuştu.

"Her yeri tarih kokuyordur"

Sarayı çok merak ettiğini ifade eden Bilsel Akbalık, "Mutluyuz 102 yıl sonra açıldı. Bunu tatmak güzel bir şey. Sarayın içini de çok merak ediyorum. Her yeri eminim tarih kokuyordur. İnsanların bunu yaşayabilmesi çok güzel. 25 dakikadır sıradayız 3 çocuğum ve arkadaşımla geldik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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