Sivas'ın 'Yıldız'ında sezon açıldı, kayakseverler Türkiye'nin en genç kayak merkezinde buluştu

Sivas'ın 'Yıldız'ında sezon açıldı, kayakseverler Türkiye'nin en genç kayak merkezinde buluştu
Türkiye'nin en genç ve en ekonomik kayak merkezlerinden biri olan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kayak sezonu açıldı. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı merkez kayakseverlerle dolup taştı.

Türkiye'de son yıllarda kış sporlarının parlayan yıldızı olan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde sezon açıldı. Tesisteki kar kalınlığının istenilen düzeyde olmasıyla kayakseverlerin akınına uğradı. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Yıldız Dağı'nda bulunan birçok pist kullanıma açıldı.

Açılışı duyan kayak severler ve sporcular, Sivas ve çevre illerden Yıldız Dağı'na akın etti. Sporculardan, kayak sever vatandaşlara birçok kişiye ev sahipliği yapan kayak merkezinde renkli görüntüler oluştu. Kayaksever vatandaşlar doyasıya eğlendi. - SİVAS

